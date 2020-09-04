İktidarın tarikat lideri sevgisi

04 Eylül 2020 Cuma, 06:00

“Hele İslami devlet olsun; en güzel sarığı biz saracağız, en güzel cüppeleri biz giyeceğiz. Vakti saati var her şeyin. Devletin kontrol mekanizmalarında olalım” diyen Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah’ın devletin en üst protokollerinde ağırlandığı ve AKP’li bazı isimlerle yakın ilişki içinde olduğu ortaya çıktı. Fatih Nurullah’ın cinsel istismardan tutuklanmasının ardından AKP’lilerle ilişkileri sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 2015 yılında Ankara’da Hacı Bayram Camisi Çevre Düzenlemesi ve Kitapçılar Çarşısı açılış törenine katılan Fatih Nurullah’ın AKP’li bakanlarla protokolde yer aldığı görülüyor. Nurullah’ın eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler ve dönemin Devlet Bakanı Yalçın Akdoğan’ın arasında oturması dikkat çekiyor. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olduğu dönemde Nurullah ile görüştüğü ortaya çıkarken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in tarikat şeyhi ile samimi pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka, fotoğraflardan birini Twitter hesabından “Müridinin 12 yaşındaki kızını istismar edip şikâyetçi olan babasını da dövdüren Uşşaki tarikatı şeyhi Fatih Nurullah ve kankası” notuyla paylaştı. Fatih Nurullah’ın Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı’na atanan eski Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve 24, 25 ve 26. Dönem AKP Çorum Milletvekili eski Hak-İş Başkanı Salim Uslu ile samimi pozları da dikkat çekti.

‘SULTANIM’

Fatih Nurullah’ın, geçen yıl ölen ve Atatürk düşmanlığıyla bilinen Kadir Mısıroğlu’yla görüntüleri ortaya çıktı. 2015 yılının şubat ayında Üsküdar’da düzenlenen bir etkinlikte çekilen videoda etkinlik alanına gelen Kadir Mısıroğlu’nu ayakta karşılayan Fatih Nurullah’ın, Mısıroğlu’nun elini öpmeye kalkıştığı, ancak Mısıroğlu’nun buna izin vermediği görülüyor. Nurullah’ın, Mısıroğlu’nun konuşma yapacağı sırada mikrofonu uzatarak “Buyurun sultanım” dediği duyuluyor.