İktisatçı ve finans uzmanı Kubilay’dan Yerlikaya'nın sahte çıkan diploması için dikkat çeken yorum

19 Aralık 2020 Cumartesi, 15:41

KUBİLAY'IN GÖREVLENDİRİLMESİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Kubilay dört ay önce: “Bu geceki TV maceram devam ediyor. TRT Spor'a geçiyorum. Ekranda 2000 Sydney Olimpiyatları Greko-romen finali. Hamza Yerlikaya şampiyon! 1996'yı iyi hatırlıyordum, bunu da anımsadım. İşe dönelim; kendisinin Vakıfbank YK üyeliğinin en küçük açıklaması yok. Sadece çıkar ve cehalet!” demişti.

YERLİKAYA CEVAP VERDİ

Yerlikaya ise bu paylaşım için: “Hayat düzeninizi Çıkar ve cehalet üzerine kurduğunuz için herkesi kendiniz gibi sanıyorsunuz...” cevabını vermişti.

MAHKEME “DİPLOMA SAHTE” DEDİ

Mahkemenin kararına göre, ortaokul mezunu Yerlikaya, sahte lise diploması kullandı. Kararda, “Mevcut delil durumuna göre ancak sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir” ifadelerine yer verildi. .

BU DEFA MAHKEME KARARIYLA ELEŞTİRDİ

Bu kararla ilgili haberin yayımlanmasında sonra Murat Kubilay, Yerlikaya’nın kendisine verdiği cevabı hatırlattı. Mahkeme kararına dair gazetemizin haberinin linkini de eklediği paylaşımda Kubilay, “Aşağıdaki tviti 4 ay önce Hamza Yerlikaya bana cevap olarak atmıştı. Konu finans bilgisinden noksan olmasına rağmen Vakıfbank YK üyesi olmasaydı. Aşağıdaki habere göre lise diploması sahte çıkmış. Vakıfbank'ın %73'ü devletin, yani halka ait” yorumunu yaptı.