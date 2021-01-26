İktisatçı yazar Türkiye'nin ihtiyacı olan parayı hesapladı
BirGün gazetesi yazarı iktisatçı Hayri Kozanoğlu, Türkiye’nin kaç milyar dolara ihtiyacı olduğunu hesapladı. Kozanoğlu'nun hesabına göre Türkiye'nin 200 milyar dolarlık dış finansman ihtiyacı var.
Kozanoğlu bugünkü yazısında, Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Kasım 2020 sonu itibarıyla Türkiye’nin 1 yıl içerisinde yenilenmesi gereken 184.3 milyar dolar dış borcu bulunduğunu belirtti.
“Sıcak paranın Türkiye’ye ilgisinin uluslararası piyasalardaki genel ruh halinden bağımsız düşünülemeyeceği ortada” diyen Kozanoğlu, Türkiye’nin yaklaşık 200 milyar dolarlık dış finansman ihtiyacı olduğunu ifade etti.
Kozanoğlu’nun yazısındaki ilgili bölüm şöyle:
“Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Kasım 2020 sonu itibarıyla Türkiye’nin 1 yıl içerisinde yenilenmesi gereken 184.3 milyar dolar dış borcu bulunuyor. Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) 2021’e ilişken fazlaca iyimser görünen GSYH’nın yüzde 1.9’u cari açık tahminine denk gelen yaklaşık 14 milyar doları da eklediğimizde 2021 yılında yaklaşık 200 milyar dolar dış finansman gereksinimi olduğu anlaşılıyor. Bu rakamın üzerine TCMB’nin döviz rezervlerini güçlendirme niyetini de katarsanız, daha yüksek bir sermaye girişi gerektiği ortaya çıkar. Bu zorunluluğun en az sarsıntıyla karşılanması ise, dış koşulların olumlu seyretmeyi sürdürmesinin yanı sıra, ancak “finans kapitale” şirin gelecek söylemler ve verilecek tavizlerle olanaklı…”
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