İl Sağlık Müdürlüğü'nden test açıklaması: Kitler arızalı
Şanlıurfa İl sağlık müdürlüğü, test kitlerin arızalı olduğunu belirtti.
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Covid- 19 merkez laboratuvarımızda PCR testleri için kullanılan kitlerin firma kaynaklı arızalı çıkması sonucunda 3 gündür test sonuçlarının neticelenmesinde gecikmeler yaşanmıştır" açıklaması yapıldı.
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Covid- 19 merkez laboratuvarımızda PCR testleri için kullanılan kitlerin firma kaynaklı arızalı çıkması sonucunda 3 gündür test sonuçlarının neticelenmesinde gecikmeler yaşanmıştır.
Bakanlığımızın destekleriyle bugün itibarı ile firma tarafından yeni temin edilen kitlerle bu sorun giderilmiş olup vatandaşlarımızın beklenen testleri, yeniden çalışılmaya başlanmış olup sonuçları en kısa sürede netleşip bilgilendirileceklerdir."
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