İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, İstanbul'daki hastane doluluk oranını açıkladı

25 Eylül 2020 Cuma, 20:20

NTV'nin sorularını yanıtlayan İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, İstanbul'un en yüksek seviyeyi nisan ayında gördüğünü söyleyerek, "En yüksek seviyeyi Nisan'da gördük. Bugünün 4-5 katı kadar yüksek vakala vardı. Kısıtlamalar ve etkin mücadelerle başarılı bir noktaya geldik. Yeni vaka artış hızında düşüş var" dedi.

İSTANBUL'DA HASTANE DOLULUK ORANI NE DÜZEYDE?

Şu an İstnabul'da mevcut hastane kapasitesinin yarısından fazla doluluk oranına ulaştığını aktaran Memişoğlu,"Kapasitemizinin yaklaşık yüzde 50-55 bandındayız. Karantinadan kaçanları da iki yurtta misafir ediyoruz" diye konuştu.

Sağlık emekçilerine yapılan saldırılar ve grip aşısı hakkında da açıklama yapan Memişoğlu şunları söyledi:

"Sağlık çalışanları olarak saldırıya uğrasak da hizmete devam edeceğiz.65 yaş üstü için aile sağlığı merkezlerinde aşılarımız var. Onun içinde eczanelerimize gerekenler sağlanacak. Bir eksiksik görülürse de lütfen bize iletsinler."