İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, İstanbul'daki hastane doluluk oranını açıkladı
İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, salgının gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, İstanbul'daki hastane doluluk oranının yüzde 50-55 bandında olduğunu açıkladı.
NTV'nin sorularını yanıtlayan İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, İstanbul'un en yüksek seviyeyi nisan ayında gördüğünü söyleyerek, "En yüksek seviyeyi Nisan'da gördük. Bugünün 4-5 katı kadar yüksek vakala vardı. Kısıtlamalar ve etkin mücadelerle başarılı bir noktaya geldik. Yeni vaka artış hızında düşüş var" dedi.
İSTANBUL'DA HASTANE DOLULUK ORANI NE DÜZEYDE?
Şu an İstnabul'da mevcut hastane kapasitesinin yarısından fazla doluluk oranına ulaştığını aktaran Memişoğlu,"Kapasitemizinin yaklaşık yüzde 50-55 bandındayız. Karantinadan kaçanları da iki yurtta misafir ediyoruz" diye konuştu.
Sağlık emekçilerine yapılan saldırılar ve grip aşısı hakkında da açıklama yapan Memişoğlu şunları söyledi:
"Sağlık çalışanları olarak saldırıya uğrasak da hizmete devam edeceğiz.65 yaş üstü için aile sağlığı merkezlerinde aşılarımız var. Onun içinde eczanelerimize gerekenler sağlanacak. Bir eksiksik görülürse de lütfen bize iletsinler."
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da bir deprem daha!
- Kredi kartı kullananlar dikkat!
- Koca: Karşımızda artık iki virüs var
- Ankara merkezli 7 ilde Kobani olayları operasyonu
- “Mermer tozu aldığını beyan eden otel denetimden geçmiş”
- Rıdvan Dilmen baltayı taşa vurdu!
- CHP'den gözaltılara ilk tepki
- Terkoğlu’na suç duyurusu
- İBB’ye sendika ablukası
- Hükümet'ten gözaltılara ilişkin ilk açıklama
Video Haberler
- ''Ben buraya tekrar geleceğim, eşkıyalar''
- Baltayla kapısına gitmiş
- Kadirova'nın ağabeyi, Ünal'a çektiği videoyla seslendi
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
- Ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da bir deprem daha!
- Kredi kartı kullananlar dikkat!
- Koca: Karşımızda artık iki virüs var
- Ankara merkezli 7 ilde Kobani olayları operasyonu
- “Mermer tozu aldığını beyan eden otel denetimden geçmiş”
- Rıdvan Dilmen baltayı taşa vurdu!
- CHP'den gözaltılara ilk tepki
- Terkoğlu’na suç duyurusu
- İBB’ye sendika ablukası
- Hükümet'ten gözaltılara ilişkin ilk açıklama