İlaçlı sudan içen 7'si çocuk 13 tarım işçisi zehirlendi
Eskişehir'de tarım ilacı atıklarının bulunduğu bidondan su içen 7'si çocuk 13 tarım işçisi zehirlendi.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde tarım ilacı atıklarının bulunduğu bidondan su içen 7'si çocuk 13 mevsimlik tarım işçisi zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, kırsal Büyükdere Mahallesi'ndeki bir tarlada mevsimlik işçi olarak çalışan 7'si çocuk 13 kişi, zirai ilaç kalıntıları bulunan bidondan su içti.
Bir süre sonra rahatsızlanan işçiler, tarla sahibinin haber verdiği 112 Acil Servis ekiplerince Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Video Haberler
- Doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti
- Araçlarla akın ediyorlar.... Yollar ana baba günü
- 'Türkiye'de bir ilk' diyerek paylaştı
- Antalya'da kaydedildi! Görenleri şaşkına çevirdi
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Soylu'ya ilişkin canlı yayında çarpıcı iddia!
- Çok konuşulacak Bahçeli videosu
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Erdoğan talimat verdi: Ayaklarına gidin
- İstanbul’un göbeğinde kadına şiddet anları kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Oyuncu Aygün Aydın cezaevine girdi
- Sağlık Bakanlığı'ndan Sinovac kararı!
- Kazanan taraf 'Soylu cephesi'
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Kuran kursunda kuşkulu olay
- İşini yapanın peşini bırakmıyorlar!
- Erdoğan'a 'Özlem Türeci' tepkisi
- Endişelendiren 'Delta' uyarısı
- 'Delta Plus' varyantı paniği
- AKP'nin seçim planını açıkladı