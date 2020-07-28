İlahiyat öğrencilerine göre, 'kadın dövülebilir'

28 Temmuz 2020 Salı, 07:51

Türkiye’de kadına yönelik erkek şiddeti her geçen yıl artarken İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin kadın algısına ilişkin yazılan yüksek lisans tezi, olumsuz tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Bingöl ve Ondokuz Mayıs üniversitelerinin ilahiyat fakültelerinde okuyan öğrencilerle görüşülerek hazırlanan tezde öğrencilerin, ‘Birden fazla evlilik, kadının dövülmesi, kız-erkek ayrı eğitim’ konularındaki algılarına yönelik bulgular belirlendi.

Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) bağlı Ulusal Tez Merkezi’ne yüklenen, ‘İlahiyat Fakültesi öğrencilerinde kadın algısı’ konulu tez çalışması kapsamında görüşülen 735 ilahiyat öğrencisinden 86’sı, ‘Bazı durumlarda kadınların dövülmesini sakıncalı bulmam’ sorusuna, ‘Katılıyorum’ dedi. Aynı soruyu 108 öğrenci ise ‘Kısmen katılıyorum’ şeklinde yanıtladı. 541 öğrenci ise ‘Katılmıyorum’ dedi.

ÇOK EŞLİLİĞE SICAK BAKIYORLAR

BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, çalışma kapsamında, öğrencilerin önemli bir bölümünün birden fazla kadınla evliliğe sıcak baktığı da tespit edildi. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin yüzde 51,5’i bazı durumlarda birden fazla kadınla evlilik yapılabileceği görüşüne katılmadığını belirtirken öğrencilerin yüzde 29,2’si katıldığını; yüzde 19,3’ü ise kısmen katıldığını beyan etti. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin ise yüzde 20’si bazı durumlarda birden fazla kadınla evlilik yapılabileceği görüşüne olumlu yaklaştı.

HAREM SELAMLIK EĞİTİM

İlahiyat fakültesi öğrencilerinin ilahiyat fakültelerinde harem selamlık eğitime ilişkin görüşleri de soruldu. Buna göre, kadın ve erkeklerin ayrı sınıflarda eğitim görmesi gerektiğini savunan öğrencilerin oranı yüzde 46,4 oldu. Öğrencilerin yüzde 16,6’sı ise bu görüşe kısmen katıldığını ifade etti.