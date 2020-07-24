İlahiyatçı Cemil Kılıç: Bugün minberden Mısıroğlu'na rahmet, Atatürk'e lanet okundu

24 Temmuz 2020 Cuma, 17:49

İlahiyatçı Cemil Kılıç, Ayasofya'da kılınan cuma namazı sonrasında kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulundu. Adını anmadan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı eleştiren Kılıç, şunları söyedi:

"Bütün dinler barış vaadiyle doğdu. Ancak bir süre sonra savaşın sözde kutsal nedeni oldular. İnsanlığın dincilere tutsak düşen dinlerden çektiği nedir Allah aşkına? Tıpkı Muaviye'nin cami kürsülerinden ehlibeyte lanet okutması gibi bugün de kürsülerden Cumhuriyet'in kurucusuna ad vermeden lanet okunuyor.

Unutma! Bugün minberden isim vermeden Kadir Mısıroğlu'na rahmet, Atatürk'e de lanet okundu. Bugün Atatürk'ün kurduğu devletin bir memuru Atatürk'e lanet okudu. Susanın kanı kurusun."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet’in resim sitesinde yayımlanan cuma hutbesinin dışına çıkmış, "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar" demişti.

Ayasofya, Mustafa Kemal Atatürk'ün de imzasının bulunduğu 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüştü.