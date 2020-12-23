İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan Diyanet Başkanı Ali Erbaş'a Türkçe Kuran tepkisi: Yalan söylüyor

23 Aralık 2020 Çarşamba, 22:10

Diyanet İşleri Başkanlığı, ezanın asli halinin dışında herhangi bir dil ile okunacak çağrının, İslam alimleri ve dünya Müslümanları nezdinde ezan olarak itibarının olmadığının muhakkak olduğunu bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyunda ezanın Türkçe okunması, Kur'an-ı Kerim mealinin Kur'an-Kerim gibi tilavet edilmesi ve bu bağlamda Türkçe ibadet konularının tartışıldığı hatırlatıldı ve Kur'an-Kerim'in Arapça olarak indirildiğini, hem lafzı hem manası ile Kur'an-ı Kerim olduğunun vurgulandığı açıklamada, indirildiği lafızların dışında, Arapça bile olsa, başka sözlerle ifade edilen mananın Cenab-ı Hakk'ın kelamı değil, mütercimin ondan anladığı mana olduğuna değinildi.

"YALANLA İMAN BİR ARADA OLMAZ"

Bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan ilahiyatçı Cemil Kılıç, ''Diyanet Başkanı yalan söylüyor... İslam uleması Kur'an'ın tercümesine Kur'an denilemez diye görüş birliği içinde değil. Açıkça gözlerimizin içine baka baka yalan söylüyor. Yalanla iman bir arada olmaz'' dedi