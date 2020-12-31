İlahiyatçı yazardan sert çıkış

31 Aralık 2020 Perşembe, 13:15

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi ve Karar Gazetesi yazarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kuran'daki bazı ayetler üzerine yaptığı konuşma sonrası AKP medyasında ve islamcı cenahta hedef oldu.

Katıldığı konferanslarda cemaat ve tarikatlara yönelik eleştirileri nedeniyle hedef haline getirilen ve geçen aylarda Marmara Üniversitesi’ndeki görevinden istifa eden ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, yakılarak katledilen öğretim görevlisi Aylin Sözer’in ardından Instagram hesabından dikkat çeken bir mesaj yazdı.

“Bunu bir kenara yazın: Bu dönem Müslümanlar ve özellikle İslamcılar adına çürüme dönemi olarak tarihe geçecek” diyen Öztürk mesajında şunları kaydetti:

“Memlekette Ehl-i Sünnet İslamı’nın en hası saltanat sürdüğü, sözüm ona dindarlık alıp başını yürüdüğü halde, kadın cinayetlerinde de görüldüğü üzere psikopat ve sosyopat sayısı neden koronavirüs salgını ile at başı gidiyor? Bunu bir kenara yazın: Bu dönem Müslümanlar ve özellikle İslamcılar adına çürüme dönemi olarak tarihe geçecek ve bugün din, iman ve ahlak bekçiliği yapanlar gün gelecek sokağa çıkmaktan bile hicap duyar hale gelecektir…”

NE OLMUŞTU?

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an ayetleriyle ilgili açıklamalarının ardından siyasal dinciler tarafından hedef gösterilerek, ölümle tehdit edilmişti. Tehdit ve hedef göstermelerin ardından Öztürk, istifa ettiğini açıkladı.

Dekanlığa yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Öztürk, "Emekliliğimi talep ediyorum. Bu konuda gereken işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim" ifadelerinin yer bulduğu bir belge paylaştı.

Öztürk, paylaşımına ilişkin değerlendirmesinde ise "Bugün itibariyle akademiye, akademisyenliğe ve ilahiyat alemine veda ediyorum. Artık yeter. Benden bu kadar" dedi.

İsmailağa cemaatinin ekran yüzü olan ve toplumda Cübbeli Ahmet Hoca diye bilinen Mahmut Ünlü tarafından hedef gösterilen Öztürk, bir kullanıcı tarafından hakaret edilerek ölümle tehdit edildi. "Kartaloğlu” kullanıcı isimli bir kişi Öztürk hakkında, "Öldürülmesi gerek" diyerek küfür etti.