İlahiyle antrenman! Kadın sporcuya erkek antrenör yasak!

21 Haziran 2020 Pazar, 15:58

Wushu'daki skandalların merkezindeki isim olan Türkiye Wushu Federasyonu Başkanvekili (TWF) Abdurrahman Akyüz’ün sporculara ve antrenörlere akıllara durgunluk veren cinsiyetçi bir kural getirdiği ortaya çıktı.

Akyüz’ün sporun sanda disiplinine getirdiği kurala göre, erkek sporcuların köşesinde kadın, kadın sporcuların köşesinde ise erkek antrenör yer alamıyor. İddiaya göre başkanvekilinin kuralı getirmesinin sebebi ise ‘nikah düşüyor’ olması. Son olarak TRT Spor 2’den de yayımlanan Türkiye Şampiyonası’nda görüldüğü üzere kural istisnasız bir şekilde uygulanıyor.

İLAHİLİ SEANS BAŞLANGICI

BirGün’ün ulaştığı bilgiye göre bu kural nedeniyle erkek antrenörler 9-10 yaşlarındaki kız çocuklarını bile maça çıkartmak için kadın antrenör aramak zorunda kalıyor. Antrenörler yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle sporcularını maçlara çıkaracak kadın antrenör bulamayınca antrenör olup olmadığını bilinmeyen kişiler, tanımadıkları sporcuların köşesinde maçlara çıkıyor.

Abdurrahman Akyüz’ün icraatları bununla da sınırlı değil. Akyüz’ün talimatları doğrultusunda turnuvalarda sabah seansları ilahiyle başlıyor.

Sporun içinde yer alan bir kişinin iddiasına göre Akyüz, “Bizim amacımız spor yapmak değil cihat” ifadelerini bile kullanıyor. 2018 yılında kadın hakemlerin kıyafetleri uygun bulunmadığı için değiştiriliyor. Kural değiştirilmeden önce kadın hakemlere giydikleri kıyafetlerin vücut hatlarını gösterdiği iddiasıyla hakaret ediliyor ve mobbing uygulanıyor. Akyüz döneminde erkek sporculara da diz altı tayt giymek zorunlu hale geldi.

Federasyon, Türkiye şampiyonalarını ise adeta bir AKP propagandasına dönüştürmüş durumda. Maçlarda AKP bayrakları boy gösterirken sporcular karşılaşmalara dombrayla çıkıyor. Sporu her düzeyinde siyasetin içine sokan TWF’nin kendine özgü kuralları bunlarla da sınırlı değil. Bir sporcu, Türkiye şampiyonasında birinci olmasına rağmen namaz kılmadığı gerekçesiyle kamp kadrosuna alınmıyor. Daha önce de ayyuka çıktığı üzere Rusya’da düzenlenen 2018 Avrupa Şampiyonası’nda kadın sanda takımında yer alan sporculara türban zorunluluğu getiriliyor. Türbanı düzgün takamayan sporculara ulusal takım sporcusu olma hakkını bitirme ve Rusya’dan gönderilme tehdidinde bulunuluyor. Turnuvanın ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle maçlarını kaybeden oyunculara oruç tutması zorunlu hale getiriliyor. Öte yandan turnuvaya 48 antrenör, 25 sporcuyla gidilmesi ise bir diğer dikkat çekici bir unsur.

SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL

Wushu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz’ün kızı Elif Akyüz aynı turnuvaya hem hakem hem de sporcu olarak katılmış, Akyüz, annesinin ve kendisinin de dahil olduğu hakemlerin değerlendirmesiyle şampiyon olmuştu.

Kaynak: Birgün