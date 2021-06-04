İlber Ortaylı, Erdoğan'ın 'kömürü bulan kişi' ilan ettiği Uzun Mehmet hakkında ne demişti
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'ta Uzun Mehmet Cami'nin açılışını yaptı. Erdoğan, Uzun Mehmet'in 'kömürü bulan' kişi olduğunu öne sürdü. Tarihçi İlber Ortaylı daha önce bu iddiaların, "yalan" olduğunu ifade etmişti.
Erdoğan bugün Zonguldak'ta Uzun Mehmet Cami'nin açılışını yaptı.
Erdoğan yaptığı konuşmada Uzun Mehmet'i anlatırken, "Uzun Mehmet kim? Kömürü bulan... Onun için buranın adını Uzum Mehmet koyduk. Milletimizin gönlündeki yerini almıştır. Bu vesileyle bir kez daha asırlardır vatanları için canlarını seve seve veren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.
ORTAYLI: YALAN
Erdoğan'ın Uzun Mehmet'le ilgili ifadelerinin ardından akıllara Tarihçi İlber Ortaylı'nın Uzun Mehmet ile ilgili kullandığı ifadeler geldi. Konuya ilişkin daha önce açıklama yapan Ortaylı, "Kömürün hiç olmadığı yerde Uzun Mehmet bulmuş, yalan. Bunu kim uydurdu dedik. Bunu Halkevi başkanı Mithat bey uydurmuş" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.
ORTAYLI NE DEMİŞTİ?
Oda tv'deki habere göre; İlber Ortaylı 2019 yılında Enerji Günlüğü'ne verdiği röportajda Uzun Mehmet'le ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"Zonguldak’ta kömürü ilk bulduğu söylenen Uzun Mehmet olayı gerçek değil. Kömürün hiç olmadığı yerde Uzun Mehmet bulmuş, yalan. Bunu kim uydurdu dedik. Bunu Halkevi başkanı Mithat bey uydurmuş. Halkevinin milli gururumuzu okşamak için kömürü halk çocuğuna buldurduğu bir hikaye bu. Kimse kömür kullanmıyor. O bölgede orman var, nüfus da düşük. Demiryolları döşemeye başladığımız zaman odunun olmadığı yerlerde kömür kullanımına başlıyoruz. Nerde bunlar? Ege’de var, Karadeniz’de Fransızların çıkardığı kalorisi düşük kömür var."
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