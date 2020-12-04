İlber Ortaylı mutluluğun sırrını açıkladı
YouTube programında çocukların en çok merak ettikleri soruları cevaplayan İlber Ortaylı, 9 yaşındaki konuğuna mutluluğun sırrını açıkladı.
"Bi’ Sorum Var!" programıyla YouTube’a adım atan İlber Ortaylı, konuklarının sorularını yanıtlıyor.
Ortaylı, yayımlanan son bölümde çocuk konuğunun "Mutlu olmak için ne yapmalıyım?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Hayatta en önemli şey dostlarındır, dostlarını kırmayacaksın, o da nasıl olur, fedakarlık yapacaksın dostların için..."
Ortaylı programında yaşlandıkça bir bardak suyu bile sağlıklı içebilmenin değerini anladığını itiraf etti ve küçük şeylerden mutlu olmanın öneminden bahsetti.
İlber Ortaylı’nın ilk videosu, iki haftada 543 bin kişi tarafından izlendi ve YouTube’a en hızlı giriş yapan içerik olma ünvanını elde etti.
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