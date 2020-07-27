İlber Ortaylı'dan Atatürk çıkışı

Son günlerde Ayasofya’nın açılması süreciyle birlikte başlayan Atatürk’e yönelik hakarete varan ifadeler ve hilafet çağrılarına Tarihçi Prof. İlber Ortaylı’dan tepki geldi.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2020 Pazartesi, 08:12
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Ayasofya’da yıllar sonra kılınan ilk Cuma namazı hutbesinde, hutbe dışına çıkarak Atatürk’ün ismini vermeden “lanet” okuması kamuoyundan büyük tepki çekmişti.

Sosyal medya hesabından bir Atatürk fotoğrafı paylaşan İlber Ortaylı “Kimsenin şüphesi olmasın; hukukunu müdafaa edemeyecek tarihi büyüklerimizin savunmasını tarihçiler ve tarih bilenler yapacaktır. #ilberortaylı” ifadelerini kullandı.


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