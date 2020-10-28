İlber Ortaylı'dan Laleli Camiindeki ampullere tepki: 'Zevksizlik'
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Laleli Camii avizelerine asılan ampullerin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi. Tepkilerin artmasının ardından açıklama yapan Burhan Ersoy, avizelere takılan tasarruflu ampullerin değiştirileceğini söyledi.
İstanbul’da bulunan tarihi caminin avizelerine takılan lambaları "Zevksizlik" olarak nitelendiren İlber Ortaylı, "Tarihi İstanbul’u imar eden insanlara göre zevkimiz yok. Daha doğrusu o zevki taşıyanlar buradan gitmiş, yerlerine başkaları gelmiş" ifadelerini kullandı.
"Vakıf Genel Müdürlüğü'nün de devamlı bir teftiş kuruluyla bu tarihi eserleri gözden geçirmesi şarttır" diyen Ortaylı, paylaşımında şunları söyledi:
"Laleli Camii, Nuruosmaniye’deki bağıran barok üslubun aksine biraz daha Osmanlılaşmıştır ama orijinal ve güzel bir eserdir. Medresesi 1911 yangınında dört duvar haline gelmiş. Mübahat Kütükoğlu Hoca bunu tespit etmişti. Kütüphanesinin encamını İsmail Erünsal Hoca anlatıyor. İçindeki yazmalar eksiksiz olarak Süleymaniye Kitaplığı’na nakledildi.
Bir zevksizlik, bu camii de sardı. Muhteşem avizeye takılan lambalar, haklı olarak sosyal medyanın dikkatini celbetti. Tarihi İstanbul’u imar eden insanlara göre zevkimiz yok. Daha doğrusu o zevki taşıyanlar buradan gitmiş, yerlerine başkaları gelmiş.
Bazı camilerimizde çok meraklı, hatta eserin tarihini tetkik eden imamlar ve müezzinler var. Bazılarında ise hiç böyle bir eğilim görülmüyor. Suriçi’ndeki tarihi camilerin personelinin Osmanlı estetiğinden (bediiyatından) anlamaları lazım. Vakıf Genel Müdürlüğü’nün de devamlı bir teftiş kuruluyla bu tarihi eserleri gözden geçirmesi şarttır."
DEĞİŞTİRİLECEK
Avize üzerindeki tasarruflu ampullerin görüntüsünün sosyal medyada tartışmalara yol açmasının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.
Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, AA'ya yaptığı açıklamada "Laleli Camiindeki avizelerin görüntüsü için çalışma başlattık. Lambaların düzenli durması için şablon olması gerekiyor. Arkadaşlarımız şablon ve aydınlatma ölçümü yapıyor" dedi.
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