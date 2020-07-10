İlber Ortaylı’nın acı günü
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın annesi Şefika Ortaylı vefat etti.
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı’nın annesi hayata gözlerini yumdu. Şefika Ortaylı, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün en önemli bilim insanlarından birisiydi.
Şefika Ortaylı, 102 yaşındaydı.
Ortaylı’nın acı kaybını İsmail Küçükkaya, Twitter hesabından duyurdu.
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