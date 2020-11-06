İlçe milli eğitim müdürlüğü Fransız markalarına laikliği de ekledi, ‘Satın almayın’ dedi
Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Lütfen Fransız markalarını daha çok insanın görmesi için yayalım” ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda markalar arasında “laiklik” de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 26 Ekim’de “Nasıl ki Fransa’da ‘Türk markalı mal satın almayın’ deniliyorsa, ben de buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları satın almayın” çağrısına, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile destek verdi. “Lütfen Fransız markalarını daha çok insanın görmesi için yayalım” ifadelerinin kullanıldığı paylaşımdaki markalar arasında “laiklik” de yer aldı.
Söz konusu paylaşım, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya, şube müdürleri Muhammer Cihan, Eylen Terzi ve Ali Kaan Kutlu ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Muğla Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin sosyal medya hesapları tarafından yeniden paylaşıldı.
Paylaşımı beğenenler arasında ise bu isimlere ek olarak şube müdürü Serhat Yoldaş da yer aldı. Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Çöl de aynı markaların yer aldığı görseli sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Çöl, gelen tepkiler üzerine “Aramızda ne kadar Fransız varmış böyle. Bir boykot dedik, hemen saldırmışlar” ifadelerini kullanmış, görseli hazırlayanlara teşekkür etmişti.
KANUNA AYKIRI
Milli Eğitim Temel Kanunu’nda Türk milli eğitiminin genel amaçları arasında “Türk milletinin bütün fertlerini, Atatürk inkılap ve ilkelerine ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek” yer alıyor.
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