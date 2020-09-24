İlçelere doğalgaz ulaştırılması amacıyla BOTAŞ'ın görevlendirilmesine ilişkin karar

İlçelere Doğalgaz Ulaştırılması Amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2020 Perşembe, 13:19
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Merkez nüfusu 20 bin ve üzerindeki ilçelere doğalgaz ulaştırılmasını teminen gerekli şehir besleme hattı yatırımları Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) veya doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından, şehir giriş istasyonu ve dağıtım şebekesi yatırımları ise doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından yapılacak.




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