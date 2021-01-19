İletişim Başkanı Altun: Hain terör örgütü FETÖ Hrant’ı bizden koparalı 14 yıl oldu

19 Ocak 2021 Salı, 21:07

Şişli’de 19 Ocak 2007 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 14. Yıl dönümünde Agos gazetesi önünde sadece Dink ailesi ve yakınlarının katıldığı sembolik bir tören düzenlendi. Anmada konuşan Hrant Dink’in eşi Rakel Dink, eşinin öldürülmesinin üzerinden geçen zamana rağmen adaletin sağlanamadığına dikkat çekerek, “Bu 14 yılda bir cinayet davasını çözemediler. Çünkü maksat çözmek değil, nasıl kapatırız diye çabalıyorlar. 14 yıldır bu ülkede nice ittifaklar kuruldu, bozuldu ona göre bizim dava da renk değiştirdi durdu. İnsan düşünmeden edemiyor acaba bu sefer hangi ittifak kimlere dokunuyor?” dedi.

"FETÖ HRANT'I BİZDEN KOPARDI"

Hrant Dink’in eşi Rakel Dink'in AKP'ye yönelik eleştirilerinin ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklaması dikkat çekti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gazeteci Hrant Dink'in öldürülüşünün 14. yıl dönümünde ''Ülkemizin vicdanlı evladı, Anadolu’nun yürekli sevdalısıydı Hrant Dink. Bu toprakların harcındaydı onun alın teri, kalemi hep kardeşlik için çırpındı. Hain terör örgütü FETÖ Hrant’ı bizden koparalı 14 yıl oldu. Samimiyetini ve Anadolu’ya olan sevdanı her daim hatırlayacağız'' açıklamasını yaptı.