İletişim Başkanlığı, FETÖ propagandası içeren paylaşımlarını sildi

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 13:22

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a bağlı kurumun resmi sosyal medya hesaplarından, geçmiş dönemde FETÖ'nün propagandası içeren paylaşımlar yapılmıştı.

FETÖ'nün organizasyonu olan Türkçe Olimpiyatları'na katılan çocukların ziyaretine ilişkin paylaşımlar, sosyal medyada yeniden fark edilmesinin ardından hızlıca silindi.

ÇOK SAYIDA PAYLAŞIM SİLİNDİ

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı resmi Twitter hesabından ne olduğu anlaşılmayan "Hepimiz artık Galatasaray'ı Beşiktaş'ı tanıyoruz ne yaptıklarını biliyoruz" tweeti de kısa sürede silindi.

Başkanlığın Twitter hesabından atılan ve ne olduğu tam anlaşılamayan çok sayıda başka paylaşım da silindi.