İletişim Başkanlığının Türkçe Olimpiyatları paylaşımı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta ve Twitter'da FETÖ organizasyonu Türkçe Olimpiyatları’na dair paylaşımı ortaya çıktı.
Fahrettin Altun'un başkanlığını yaptığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Facebook hesabında, 4 Haziran 2013 tarihine ait 'Türkçe Olimpiyatları' paylaşımı ortaya çıktı.
Paylaşımda, "Türkçe Olimpiyatları'nın Çocukları Genel Müdürlüğümüzde, 140 ülkeden çocukların katılımıyla 1 Haziran tarihinde başlayan '11. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları' etkinlikleri kapsamında Ankara'da bulunan 8 misafir çocuk Genel Müdürlüğümüzü ziyaret etti. Genel Müdürümüz Sayın Murat Karakaya'nın evsahipliğinde öğle yemeği ile ağırlanan konuklar daha sonra Genel Müdürlüğümüz birimlerini de gezme imkanı buldular" ifadeleri yer aldı.
Yine aynı tarihte İletişim Başkanlığının resmi Twitter hesabından da 'Türkçe Olimpiyatları' paylaşımı yapıldığı görüldü.
Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından atılan "... Hepimiz artık Galatasaray'ı Beşiktaş'ı tanıyoruz ne yaptıklarını biliyoruz" tweeti de kısa sürede silindi.
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