İletişim Başkanlığı TIR dolaştırmaya başladı

19 Şubat 2021 Cuma, 15:07

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı TIR gezdirmeye başladı.

"Dijital TIR" Edirne'de Eski Cami arkasındaki meydana konuşlandı. "Sanal manken", "sihirli ayna deneyim alanı", "harekete duyarlı ekran", "Yeşil perde deneyimi", "3 boyutlu sanal kutu" gibi alanlar bulunan TIR ziyarete açıldı.

TIR'da bulunan yeşil perde deneyimi, ileri teknoloji veri işleme olanaklarıyla özel materyal önünde fotoğrafı çekilen ziyaretçiyi daha önce belirlenmiş bir ortamdaymış gibi gösteriyor. Oluşturulan görselin çıktısı ziyaretçiye hemen elden teslim edilebilirken e-posta olarak da gönderilebiliyor. Bu alanda ayrıca ziyaretçilere yapılan uçuş deneyiminden elde ettiği başarıyı gösteren bir dijital sertifika oluşturuluyor.

3 boyutlu sanal kutu deneyim alanı ise izleyicilere herhangi bir yapıya bağlantısı bulunmadan havada asılı görünüm sağlarken ileri teknolojiyle havada holografi oluşturularak, gerçeküstü izlenim sunuyor. Bu alanda ayrıca altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi Fatih Sondaj Gemisi'nin hologram şovu gösteriliyor.

Özel olarak üretilen harekete duyarlı ekranla da ileri teknoloji hareket algılama sistemleriyle yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor. Bu alanda ziyaretçilere yerli üretim insansız hava aracı (İHA) ile uçuş deneyimi imkanı sağlanıyor.

TIR salgın tedbirleri kapsamında saat 12.00 ile saat 20.00 arasında ziyarete açık olacak. Güzergahına 51 kentle daha devam edecek TIR'ı, bir sonraki durağı Tekirdağ olacak.

TIR, rotasını gelecek yıl şubatta Hakkari'de tamamlayacak.