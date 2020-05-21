İlhak krizi tırmanıyor

21 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

İsrail’de yeni kurulan hükümetin en büyük hedeflerinden biri olan ilhak adımını engellemek için uluslararası çabalar sürerken Ortadoğu’da gerilim yüksek.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın önceki gün, ABD ve İsrail tarafından ilhak tehdidine karşı “İsrail-ABD-Filistin arasındaki güvenlik dahil bütün anlaşmaları iptal ettikleri” çıkışı büyük yankı uyandırdı. İsrail’de yayımlanan Jerusalem Post gazetesine göre Filistinli yetkililer, bu adımın ilhak hamlesini durduramayacağı ancak uluslararası kamuoyunu harekete geçirebilecek bir işaret niteliğinde olduğu görüşünde.

İsrail’in Batı Şeria’daki yasadışı Yahudi yerleşimlerinin bir bölümü ve Ürdün Vadisi’ni ilhak etme planlarına karşı Avrupa Birliği’nin diplomatik yoldan uyarı hazırlığında olduğu haberleri geçen hafta gündeme yansımıştı.

İŞÇİ PARTİSİ LİDERİ KARŞI

Haaretz gazetesine konuşan Filistinli bir yetkili ise İsrail’le başta güvenlik olmak üzere pek çok alanda yürürlükte olan koordinasyonun halen devam ettiğini vurguladı. “Abbas koordinasyonu durdurma niyetinde ama henüz tüm kapıları kapamadı” diye konuştu. Başka bir yetkili ise Filistin Yönetimi’nin alacağı tüm güvenlik kararlarında İsrail’e muhtaç olduğunu söyledi.

İsrail İşçi Partisi lideri Amir Peretz, Batı Şeria’da yer alan yasadışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi’nin ilhak edilmesi planına karşı olduğunu açıkladı. İsrail’in bölge ve Filistin yönetiminde neler olduğunu dikkatlice dinlemesi gerektiğini söyleyen Peretz, Filistin ile diyaloğu ve iki devletli çözümü desteklediğini kaydetti.

‘DÜNYA DUR DEMELİ’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in ilhak planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “İsrail’de yeni kurulan hükümetin yemin töreninde Batı Şeria’daki yerleşim birimlerini ve Ürdün Vadisi’ni ilhak edeceğini açıklaması, İsrail’in uluslararası hukuku yok sayan işgal politikasının yeni bir adımıdır” ifadelerini kullanan Kalın, “dünyanın bu pervasızlığa dur demesi gerektiğini” belirtti.

Abbas, daha önce de İsrail işgali altındaki Filistin topraklarının ilhak edilmesi halinde güvenlik konularındaki işbirliğinin sonlandırılacağı uyarısında bulunmuştu. Geçen şubatta ABD tarafından açıklanan ve İsrail’e ilhak yolunu açan Ortadoğu Planı’nın kendileri için İsrail ve ABD ile “tüm ilişkileri kesmek” anlamına geldiğini belirtmiş, ancak önceki güne kadar bu konuda somut bir adım atmamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu tartışmalı Ortadoğu Planı, Filistinlilerin kendi devletlerini kurmalarını, ancak buna karşılık stratejik ve ekonomik açıdan büyük öneme sahip Ürdün Vadisi’nden ve başkent olarak Doğu Kudüs’ten vazgeçmelerini öngörüyor.