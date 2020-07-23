İlhan Cihaner CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

23 Temmuz 2020 Perşembe, 09:40

CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısı ile adaylığını açıkladı.

Cihaner yaptığı açıklamada, "Liderin seçtiği değil, üyelerin seçtiği Parti Meclisi'ne ihtiyacımız var. Bizler partimizin demokratik bir örgütle yönetim anlayışı ile çağdaş ve sol bir siyasetle başarıyla ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle CHP Genel Başkanlığı'na aday oldum" dedi.

Bir soru üzerine Muharrem İnce ile de temasta olduklarını söyleyen Cihaner, "Kazanacağınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "İnandığımız için bu yola çıkıyoruz" dedi.



Aytuğ Atıcı da CHP’de daha önce genel başkanlık için aday adaylığını açıklamıştı.Cihaner’in ardından da Tolga Yarman’ın da saat 11.00’de aday adaylığını açıklaması bekleniyor. Genel Başkan adaylığı için 68 delegenin imzası gerekiyor.

CHP'nin, 37. Olağan Kurultayı 25-26 Temmuz'da Ankara'da yapılacak.

KURULTAY İÇİN OLAĞANÜSTÜ HAZIRLIKLAR

CHP’nin bu hafta sonu gerçekleştirilecek kurultayına katılmak isteyen onur üyeleri için özel hazırlık yapıldığı; bu kapsamda onur üyelerinin tek tek telefonla aranarak kurultaya katılıp katılmayacağı konusunda bilgilerine başvurulduğu öğrenildi.

Bilkent Odeon’daki kurultayda onur üyeleri için özel bir alan oluşturulacağı; seçim işlemleri için açık havada 44 sandık ve toplam 132 kabin kurulacağı belirtildi. Buna göre toplam 1357 delegenin oy kullanacağı seçimlerde kabin başında 10 delege oy kullanmış olacak.

Böylece seçim işleminin hızlı bir şekilde yapılması sağlanacak. Kurultayda Divan Başkanlığı’na ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun önerileceği ifade edildi.

İLHAN CİHANER KİMDİR?

23 Şubat 1968’de Kars’ta doğdu. Baba adı İsmail Hakkı, anne adı Zeynep’tir. Hukukçu, Cumhuriyet Savcısı; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümünde yüksek lisans yaptı.

Reyhanlı, İdil, Çamlıdere Cumhuriyet Savcısı; Vezirköprü, Alaşehir, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı; Adana Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. 2012, 2014 ve 2016’da yapılan CHP kurultaylarında Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. 24. Dönemde Denizli Milletvekili seçildi.

Cihaner, evli ve 1 çocuk babasıdır.

İlhan Cihaner, eski cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili. 2012, 2014 ve 2016’da yapılan CHP kurultaylarında parti meclisi üyeliğine seçilmiş olup, halen bu görevi yürütmektedir.