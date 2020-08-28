İlhan Kesici'den 'Mustafa Sarıgül' iddiasına açıklama

CHP'li İlhan Kesici, bir haber sitesinde kendisi hakkında çıkan Mustafa Sarıgül ile gizlice buluştuğu iddiasını yalanladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2020 Cuma, 15:27
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CHP’nin önemli isimlerinden İlhan Kesici ile eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün dün akşam İstanbul’un ünlü et lokantalarından birinde baş başa yemek yediği iddiası gündeme geldi.

CHP’li İlhan Kesici sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiayı yalanladı.

İlhan Kesici, “A’dan Z’ye tümüyle yalan bir haber” mesajını paylaştı.

Haberde, “İki siyasi, yemek boyunca oluşturulacak yeni siyasi hareket ve kurulacak parti konusuna müzakerede bulundular. İlhan Kesici’nin klasik giyinerek geldiği gizli yemekte, Mustafa Sarıgül’ün fıstık yeşili bir T-shirt giydiği gözlemlendi” iddiası yer aldı.

İşte o mesaj;


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