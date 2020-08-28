İlhan Kesici'den 'Mustafa Sarıgül' iddiasına açıklama
CHP'li İlhan Kesici, bir haber sitesinde kendisi hakkında çıkan Mustafa Sarıgül ile gizlice buluştuğu iddiasını yalanladı.
CHP’nin önemli isimlerinden İlhan Kesici ile eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün dün akşam İstanbul’un ünlü et lokantalarından birinde baş başa yemek yediği iddiası gündeme geldi.
CHP’li İlhan Kesici sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiayı yalanladı.
İlhan Kesici, “A’dan Z’ye tümüyle yalan bir haber” mesajını paylaştı.
Haberde, “İki siyasi, yemek boyunca oluşturulacak yeni siyasi hareket ve kurulacak parti konusuna müzakerede bulundular. İlhan Kesici’nin klasik giyinerek geldiği gizli yemekte, Mustafa Sarıgül’ün fıstık yeşili bir T-shirt giydiği gözlemlendi” iddiası yer aldı.
İşte o mesaj;
Video Haberler
- Navtex ilan edilen bölgede tehlikeli gerginlik
- 400 yıllık tarihi köprü iş makineleri tarafından yıkıldı
- AKP'liler birbirine girdi
- Bir kadın cinayeti daha son anda önlendi!
- AKP'li Ünal'dan bir garip 30 Ağustos açıklaması
- Mısıroğlu'nu eleştirdiği görüntüler yeniden gündem oldu
- 17 kişinin bulunduğu 50 metrelik yat alev alev yandı
- İşte felaketin boyutunu gösteren fotoğraf!
- Kayışdağı'nda orman yangını
- Karadeniz'de keşfedilen gazla ilgili yeni gelişme