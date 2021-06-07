İlhan Selçuk, Akyaka’da İdyma Çağdaş Sanat Derneği tarafından anılıyor

07 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

Akyaka’da faaliyet gösteren “İdyma Çağdaş Sanat Derneği” tarafından İlhan Şelçuk’un yakın dostu Hamdi Yücel Gürsoy’un desteği ile 9 Haziran’da saat 19.00’da Akyaka Yücelen Otel’de İlhan Selçuk anma gecesi düzenlenecek. Anma etkinlikleri kapsamında dernek başkanı tiyatro sanatçısı Kazım Akşar; İlhan Selçuk ile ilgili Cumhuriyet gazetesi yazılarından derleyerek oluşturduğu bir belgesel hazırladı.

Derneğin tiyatro topluluğu tarafından sahnelenecek olan okuma tiyatrosunda, İlhan Selçuk’un hayatına dair kesitler sunulacak. Ardından tiyatro topluluğu müzik grubu, İlhan Selçuk’un sevdiği şarkıları seslendirecek.