İlişkinizi güçlendirmek için bilimsel araştırmalara dayanan 7 çözüm

11 Ocak 2021 Pazartesi, 09:50

Covid-19 pandemisinin yarattığı ekonomik, toplumsal ve siyasi krizler ilişkileri de yıprattı. İşte ilişkilerinizi güçlendirmek için uyguyalabileceğiniz 7 bilimsel çözüm.



Başarıyı hedefleyin

Kaliforniya Los Angeles Üniversitesi'nden (UCLA) Shelly L. Gable'ın araştırmasında, bakış açısını değiştirerek ilişkiyi olumlu deneyimlerin kaynağı olarak görmeye çalışmanın önemi vurgulandı.

Buna göre sorunlardan kaçmak yerine, ilişkideki olumlu yanlara odaklanarak sorunları çözmeyi başarabilirsiniz. Böylelikle partnerinizle aranızdaki bağ da kuvvetlenebilir.

İyimser olun

Geçimişte olaylar dilediğiniz gibi gelişmemiş olsa bile geleceğe iyuimser bakabilirsiniz. Fakat iyimserliğin niteliği bu noktada önemli fark yaratıyor.

Texas at Austin Üniversitesi'nden Krystan Farnsih ve Lisa Neff’in 2020’deki araştırmasında, genel anlamda hayata olumlu yaklaşan kişilerin, yalnızca ilişkilerine olumlu taraftan bakanlara kıyasla partnerleriyle yaşadığı sorunları daha etkili şekilde çözebildi gözlemlendi.

Psikolojik esnekliğinizi artırın

Akışa ayak uydurmaya çalışın. Bir başka deyişle, duygularınızı savunmacı davranmadan kabul etmeye odaklanın. Davranışlarınızı değiştirmek ve esnek olmak ilişkilerinize daha olumlu yansıyacaktır.

Edinburgh Üniversitesi'nden Karen Twiselton ve meslektaşlarının çalışmasında, psikolojik esneklik geliştiren kişilerin ilişkilerinin olumlu yönde düzeldiği gözlemlendi. Bunun temel sebeplerinden biri de esnekliğin olumsuz duyguları azaltırken olumlu deneyimleri artırması.

'Biz' yerine 'Ben' demekte sakınca yok

Bazılarına ilişkide fedakar kişi rolünü oynayarak sürekli karşı tarafa göre davranmak daha konforlu gelebilir. Fakat bu yaklaşımı benimseyenlerin, karşı tarafın düşünceleriyle hareket etmek yerine kendilerine daha fazla odaklanmaları gerekiyor.

Yakın dönemde yapılan bir çalışmada duygulara açıklık, yakınlık, olumlu duygular ve açıksözlülük dengeli bir ruh sağlığının 4 temel ilkesi olarak belirlendi.

İlişkinize bu ilkeleri gözeterek yaklaştığınızda kendinizi daha net ifade edebilir, saldırgan ya da savunmacı davranmak yerine daha iyimser olabilirsiniz.

Kendinizi geliştirdikçe, ilişkiniz de olumlu yönde gelişecektir.

Partneriniz için bir şeyler yapın

Pekala ilişki yalnızca sizinle ilgili değil. Partnerinize öncelik tanımak ve arzularına yer açmak ilişkinin temel dinamiklerinden.

Carleton Üniversitesi'nden Johanna Peetz ve ekip arkadaşlarının geçen yıl yayımladığı bir araştırmada, partnerinize öncelik vermenin ona daha yakın hissetmenizi sağladığı ve olumlu duyguları artırarak ilişkinizin kalitesini yükselttiği gözlemlendi.

Yeni yılda partnerinizin isteklerine de öncelik vermeye ve onları desteklemeye özen gösterin.

Kendinize katı davranmayın

Yeni yıl hedefleri arasında en çok sıralananlardan biri de zayıflama ve daha güzel görünen bir vücuda kavuşma isteği. Ancak partnerinizin nasıl görünmenizi istediğini her zaman doğru anlayamayabilirsiniz.

St. Andrews Üniversitesi'nden Xue Lei’nin çalışması, karşı cinsler arasındaki beden algısına odaklanıyor.

Çalışmada kadınların genelde erkek partnerlerinin kendilerini ne kadar zayıf görmek istediği hususunda abartılı düşündüğü belirtildi. Benzer şekilde erkekler de aşırıya kaçarak kadınların kendilerini yalnızca kaslı ve yapılı görmek istediğini düşündüğü ifade edildi.

Her iki durumda da partnerler bu talepleri karşılayabilmek için kendilerine acımasız ve katı davranabiliyor.

Temas kurun

Partnerinzle fiziksel temastan kaçınmayın. New York Şehir Üniversitesi'nden Cheryl Carmichael ve ekibinin 115 katılımcıyla düzenlediği araştırmada, dokunma ve dokunulmanın ilişkiyle bağı incelendi.

Çalışmada el ele tutuşmak, öpüşmek ve sarılmak gibi fiziksel temas içeren davranışların hem ilişkinin kalitesini hem de partnerler arasındaki yakınlığı artırdığı gözlemlendi.

Kaynak: Independent Türkçe