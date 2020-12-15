İlk 11 ayda otomobil üretimi yüzde 14, ticari araç üretimi yüzde 12 düştü

15 Aralık 2020 Salı, 06:00

Traktör üretimi de yüzde 66.5 artarak 4 bin 609 adet oldu. Yılın ilk 11 ayında ise toplam üretim yüzde 13.4 düşerek 1 milyon 148 bin 240, otomobil üretimi yüzde 14.1 düşerek 762 bin 743, ticari araç üretimi yüzde 12 düşüşle 385 bin 497 adette kaldı. Traktör üretimi ise yüzde 51.2 artışla 33 bin 120 adet oldu.

İHRACAT AZALDI

Yine 11 ayda, ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 azalarak 821 bin 900 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı da yüzde 28 azalarak 542 bin 83 adet oldu. Ayrıca otomotiv sanayisinin 11 aylık kapasite kullanım oranı yüzde 63 olarak gerçekleşti.

Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 64, ağır ticaride yüzde 44, traktörde ise yüzde 48 oldu.