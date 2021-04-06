İlk 2 ayda prim üretimi yüzde 12.8 artarak 16.7 milyar lira oldu

06 Nisan 2021 Salı, 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) şubat ayı verilerine göre prim üretimi yılın ikinci ayında hayat branşında düşmeye devam ederken toplamda artış hızı yavaşladı.

Yılın ilk 2 ayında, toplam üretim yüzde 12.8 artarak 16.7 milyar lira, bu kapsamda hayatdışı branşında yüzde 19.7 artarak 14.4 milyar lira olurken hayat branşında yüzde 16.9 düşerek 2.3 milyar liraya indi. Şubat ayında ise geçen yılın aynı ayına kıyasla toplam üretim yüzde 9.3 artarak 7.3 milyar lira, hayatdışında yüzde 15.1 artarak 6 milyar liraya yükselirken, hayatta yüzde 12.4 düşerek 1.2 milyar lira oldu.

KASKO GÜÇLENDİ

Yılın ilk ayında ise üretim toplamda yüzde 15.6 ve hayatdışında yüzde 23.3 artarken, hayatta yüzde 21.3 düşmüştü. Yılın ilk iki ayıyla ilgili verilere hayatdışı açısından bakınca ise şu detaylar dikkat çekiyor:

- Hayatdışının en büyük branşlarından kasko, salgın nedeniyle getirilen kısıtlamaların azaltılmasıyla hareketlenmiş görünüyor. İlk 2 ayda prim üretimi yüzde 26.5 artarak 2 milyar liraya ulaştı. Buna karşın zorunlu trafik sigortası prim üretimi ise yüzde 0.4 artarak 3 milyar lirada kaldı.

- Düşük hacimli olsa da yeni yeni başlayan “çevre kirliliği mali sorumluluk” ile “devlet destekli alacak” sigortalarındaki ilk 2 aylık hareketlenme dikkat çekiyor. 2020’nin ilk 2 ayında neredeyse sıfır prim üretimi olan çevre kirliliği mali sorumlulukta bu yıl 573 bin liraya ulaşıldı. Devlet destekli alacakta da yüzde 537 artışla 5.9 milyon liralık prim üretildi.

- Salgın sonrası daha önemli hale gelen tamamlayıcı sağlık sigortasında ise prim üretimi ilk 2 ayda 63 artarak 414.1 milyon liraya çıktı.

TÜRKİYE’NİN ‘İLK SİGORTA ŞİRKETİ’ 96. YILINDA

Türkiye’nin “ilk sigorta şirketi” olarak 1 Nisan 1925’te Galata Ünyon Han’da 500 bin TL sermaye ile kurulan Anadolu Sigorta’nın, 96. yılında 500 milyon TL sermaye, yurt genelinde 2 bin 500 acente ve 1361 çalışanla sektöründeki “öncü ve yenilikçi” pozisyonunu sürdürdüğü açıklandı.

Kuruldukları günden bu yana “Türkiye kaybetmesin” diye çalıştıklarını vurgulayan Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, “Şirketimiz 1954 yılındaki büyük Kapalıçarşı yangınında, 17 Ağustos depreminin şafağında, Covid-19 pandemisinde sigortalılarının yanındaydı. Çünkü biz, ‘Türkiye’nin Sigortası’ olarak Anadolu’yu yalnızca ismimizde değil, omuzlarımızda bir sorumluluk olarak taşımanın bilinciyle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘YANGIN’ TÜFE AYLIK BAZDA ARTTI

TÜİK’in enflasyon (TÜFE) sepetindeki sigorta sektörü ürünlerinin mart ayı sonuçları dün açıklandı. Bu kapsamda mart ayı itibarıyla yıllık enflasyon yangın, hırsızlık ve diğer afet sigortalarında yüzde 3.74, sağlık sigortasında yüzde 8.48 ve kasko ile zorunlu trafik sigortasında yüzde 11.5 arttı. Aylık enflasyon ise yangın, hırsızlık ve diğer afet sigortalarında yüzde 0.3 artarken sağlıkta yüzde 0.15, kasko ile zorunlu trafikte yüzde 0.71 düştü. İlk 3 aylık enflasyon ise yüzde 3.02, yüzde 8.23 ve yüzde 5.84 arttı.



ACENTE OLMAK İSTEYENE ‘GİRİŞİMCİ OFİSİ’ DESTEĞİ



Allianz Türkiye’nin, “Girişimciler Ofisi” programıyla şirkette güvence danışmanı olarak çalışan ve kendi acentesini açmak isteyen satış temsilcilerine destek verdiği açıklandı. Bu programa başlayarak bir yıl boyunca belli hedefleri tutturanlar belli ayrıcalıklardan yararlanıyor.

Allianz Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Yücenur, “Yeni nesil acentelerin finansal danışmanlık yönünü güçlendirmeyi, direkt satış organizasyonunda yer alan arkadaşlarımıza kariyer fırsatı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

TEKNOLOJİK YATIRIMLARLA HİZMET KALİTESİ ARTIRILIYOR

Koru Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Kürşad Akkaya, düzenledikleri dijital yatırımlarla operasyonel süreci azaltarak hizmet kalitelerini artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Pandemi sürecinde en fazla üzerinde durulan başlıkların uzaktan çalışma, teknolojik altyapı ve internet kullanımı olduğunu ve bu süreçte şirketlerin dijital yatırımlarının daha çok önem kazandığını belirten Akkaya, ayrıca iş süreçlerinin her aşamasında sigortalı ve acente memnuniyetinin ön planda tutulduğunu vurguladı.

SEKTÖRDEN KISA KISA



- Türkiye Hayat Emeklilik, 31 Mayıs’a kadar sürecek kampanya ile BES’e yapılacak her 1000 TL’lik ara ödeme için katılımcılara hediye çekiliş hakkı verecek. Hediyeler arasında Iphone 12 Pro Max de var.

- Demir Sağlık ve Hayat Sigorta, “Farkı Bizden, Farkınız Yok Kimseden” sloganı kapsamında, otizmli kişilerin de şirketin özel ve tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerinden faydalanabileceğini duyurdu.

- AXA Sigorta’nın, tamamlayıcı sağlık sigortasını sunduğu hizmetlerine ek olarak, sigorta sahiplerinin 5-20 kişi arasında grup oluşturması halinde yüzde 10 “sülale indirimi” uygulayacağı açıklandı.

- Quick Sigorta ve Corpus Sigorta tarafından satın alınan AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları’nın devri, Rekabet Kurulu izni sonrası tamamlandı. Bu iki sigorta şirketi Maher Holding bünyesinde bulunuyor.

- Cigna Genel Müdürü Pınar Kuriş, sektörde kadın istihdamının yüzde 55 olduğunu belirterek “Bu oran bizde; genelde yüzde 65, müdür düzeyinde yüzde 46, genel müdür yardımcısı gibi üst düzeyde yüzde 37.5” dedi.