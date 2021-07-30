İlk grup ABD’ye ulaştı: Afganistan’daki çevirmenler ve aile üyelerinin tahliyesi başladı

Afganistan'dan tahliye kapsamına alınan çevirmenlerle aile üyelerinin ilk grubu ABD'ye ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2021 Cuma, 10:15
İlk grup ABD’ye ulaştı: Afganistan’daki çevirmenler ve aile üyelerinin tahliyesi başladı
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ABD Başkanı Joe Biden'ın bu ayın sonuna dek Afganistan'dan tüm askerleri çekme kararına koşut ABD ile işbirliği yapmış Afganların  ülkeden tahliye edilmesi operasyonu başladı. AP haber ajansı, Afganistan'dan tahliye kapsamına alınan çevirmenlerle aile üyelerinin ilk grubunun ABD'ye ulaştığını duyurdu.

ABD federal hükümeti belgelerine dayanan habere göre, 57'si çocuk 15'i bebek 221 Afganı taşıyan uçak, Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'na indi.

Sputnik Türkçe’nin aktardığına göre, AP'ye konuşan ABD'li yetkililer, Özel Göçmen Vizesi (SIV) süreci tamamlanana dek Afganların başkent Washington DC yakınındaki Fort Lee Askeri Üssü'nde kalmasının beklendiğini söyledi.


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