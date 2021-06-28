İlk kez görüntüler ortaya çıktı: Lokumcu davasında mahkeme görevsizlik kararı verdi

28 Haziran 2021 Pazartesi, 17:47

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemde Hopa’ya yaptığı ziyaret sırasında polisin attığı gaz bombası sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Metin Lokumcu davasının ikinci duruşması, Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tanıkların dinlendiği davada, Lokumcu'nun ölümüne ilişkin günden ilk kez ortaya çıkan görüntüler de tartışıldı. Mahkeme heyeti, mahkemenin görevsizliği ile TCK 87/4 hükmü uyarınca dosyanın görevli Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

Lokumcu'nun ölümüne ilişkin ilk kez ortaya çıkan görüntülerin de dosyada tartışıldığı duruşmada görüntülerden birinde, polisin sert müdahalesi sırasında bir polis amirinin "Gebert lan gebert, vur şuna adam gibi vur" dediği duyuluyor.

Davanın ikinci duruşmasını CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, TİP Milletvekili Barış Atay, CHP eski milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu, CHP'li Sevgi Kılıç, CHP Disiplin Kurulu Üyesi Doğuşcan Aydın Aygün, SOL Parti'den Alper Taş, Hopa, Rize ve Trabzon emek ve demokrasi platformları ile İzmir, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, Antep ve Batman Barosu avukatları da takip etti.

-BirGün