İlk kez yapılan araştırma: Obezlik ile beyindeki esnekliğin azalması arasında bağlantı
Dünyada ilk olma özelliği taşıyan bir araştırma, ciddi ölçüde kilolu olan insanların beyinlerini yeniden yapılandırma ve yeni sinirsel güzergâhlar bulma olasılığının düşük olduğunu gösteriyor. Keşif, inme veya beyin hasarı geçirip iyileşme sürecine giren insanlar için önemli sonuçlar doğurabilir.
Brain Sciences bülteninde yayımlanan yeni bir makalede Güney Avustralya Üniversitesi ve Deakin Üniversitesi’nde çalışan araştırmacılar, obez insanların beyinlerinde esnekliğin zayıfladığını gösteriyor. Bunun sonucunda, kişilerin yeni şeyler öğrenmesi veya bildiklerini hatırlaması zorlaşıyor.
Transkraniyal manyetik uyarım yardımıyla bir dizi deney yürüten araştırmacılar, yaşları 18 ile 60 arasında değişen 15 obez insanı teste tabi tutmuş ve bu kişileri, sağlıklı ağırlıkta olan kontrol grubundaki 15 kişiyle karşılaştırmış.
Beyne tekrarlı elektrik akımları gönderilerek, beynin ne kadar kuvvetli tepki verdiğine bakılmış. Sağlıklı ağırlıkta olan kontrol grubunda, gönderilen uyarana cevaben önemli ölçüde sinir faaliyeti kaydedilmiş. Bu durum, beyindeki esneklik tepkisinin normal olduğunu akla getiriyor. Ancak bunun aksine, obez gruptaki tepki en düşük seviyedeymiş. Bu durum ise değişim kabiliyetinin zayıfladığını gösteriyor.
Güney Avustralya Üniversitesi’nde araştırmacı olan Dr. Brenton Hordacre’ye göre bulgular, obezlik ile beyin esnekliğinin azalması arasında bir bağlantı olduğuna dair ilk fizyolojik kanıtı sunuyor.
Obezlik, boy ve kilo arasındaki oranın hesaplanarak vücuttaki yağ miktarının belirlendiği vücut kitle indeksine (VKİ) dayalı bir sağlık durumu. VKİ’si 25 ile 29.9 arasında olan bir yetişkinin fazla kilolu olduğu düşünülüyor. Bunun üzerindekiler ise obez oluyor.
Kaynak: popsci.com
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