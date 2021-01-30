İlk maçında kırmızı kartı yedi
Rizespor'un teknik direktörü Sumudica dilinin kurbanı.
Maça Rizespor'un yeni teknik direktörü Sumudica damgasını vurdu. Rumen çalıştırıcı Gaziantep'teki gibi itirazlarını sürdürünce 20. dakikada sarı kart gördü. Sumudica 2. yarıda ağlara giden toplarının geçersiz kılınması üzerine itirazını sürdürdü ve 2. sarı kart ile tribüne yollandı.
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