İlk maçında kırmızı kartı yedi

Rizespor'un teknik direktörü Sumudica dilinin kurbanı.

cumhuriyet.com.tr
30 Ocak 2021 Cumartesi, 20:30
İlk maçında kırmızı kartı yedi
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Maça Rizespor'un yeni teknik direktörü Sumudica damgasını vurdu. Rumen çalıştırıcı Gaziantep'teki gibi itirazlarını sürdürünce 20. dakikada sarı kart gördü. Sumudica 2. yarıda ağlara giden toplarının geçersiz kılınması üzerine itirazını sürdürdü ve 2. sarı kart ile tribüne yollandı.


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