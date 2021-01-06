İlker Başbuğ'dan 'darbe' iddialarına yanıt: Büyük rahatsızlık duyuyorum
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" sözlerine açıklık getirdi. Başbuğ, ''Her zaman darbelere karşı olan birisi olarak, ismimin darbe imalarıyla, yine ve yeniden ilişkilendirilmesinden ve bu şekilde gündeme getirilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum'' ifadelerini kullandı.
Başbuğ, kitabının konularından biri olan 27 Mayıs'la ilgili gazetemize yaptığı açıklamada, “Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi, açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu” dedi.
AKP ve hükümet temsilcileri Başbuğ’un bu sözlerinde “darbe iması” olduğunu iddia ettiler. Bu iddiaların ardından İlker Başbuğ'dan yeni açıklama geldi.
Başbuğ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
''Türkiye Cumhuriyet'inde Güç Odakları Mücadelesi kitap serisinin üçüncüsünde 1961-1980 dönemi incelenmektedir. Bu kitapta o günün şartlarında, o günlerde gelişen olaylar değerlendirilmiştir. 4 Ocak günü bir gazetede yayınlanan söyleşi bu kitabın tanıtımıyla ilgilidir. Kitapta ve söyleşide ifade ettiğim gibi 27 Mayıs askeri müdahalesi Cumhuriyetin getirdiği siyasi sisteme vurulan ilk darbenin adıdır. Türk Ordusunu siyasetin içine bulaştırmıştır. Yazdıklarım ve söylediklerim bu kadar açık iken, bir yılı aşkın çalışmanın ürünü olan bir kitabın tanıtımına ilişkin söyleşiden "darbe iması" çıkarmak doğru değildir. Türkiye'nin gündeminde önemli meseleler vardır. Enerjimizi bu meseleler üzerinde harcamalıyız. Her zaman darbelere karşı olan birisi olarak, ismimin darbe imalarıyla, yine ve yeniden ilişkilendirilmesinden ve bu şekilde gündeme getirilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum.''
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak için yakınlarına çağrı yaptı
- Yarkadaş: Türkiye'nin 'aşı krizi' Albayrak yüzünden
- İhaleler genç başkana!
- Türkeş’in oğlundan bu fotoğrafa büyük tepki
- Sabah'ın ortalığı karıştıracak Demirtaş haberi
- 'Bir gün artık 24 saatten daha kısa'
- ‘Gözler yalan söylemez, sorunlar kapıda'
- ‘Türk üssü gündeme gelebilir’
- İhlale para cezası iptal
- Boğaziçi Üniversitesi'nde istifa
Video Haberler
- Sloganlar karşısında Beyaz Tv muhabirinin zor anları
- Plakasında Maşallah yazan araçla 350 bin liralık gasp
- Esenler'de yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdüler
- Üsküdar'da haç çıkarma töreni
- Çıray da 'Gezi' dedi: Provokasyonlara benziyor
- Tepkiler sonrası Milli Piyango hatasını kabul etti
- Adıyaman’da korkutan patlama
- Canlı yayında el sallayan Bulu’ya yuhalama
- Telsizle polisin başına defalarca vurdu
- Doğu Perinçek'ten dikkat çeken 'Melih Bulu' yorumu
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak için yakınlarına çağrı yaptı
- Yarkadaş: Türkiye'nin 'aşı krizi' Albayrak yüzünden
- İhaleler genç başkana!
- Türkeş’in oğlundan bu fotoğrafa büyük tepki
- Sabah'ın ortalığı karıştıracak Demirtaş haberi
- 'Bir gün artık 24 saatten daha kısa'
- ‘Gözler yalan söylemez, sorunlar kapıda'
- ‘Türk üssü gündeme gelebilir’
- İhlale para cezası iptal
- Boğaziçi Üniversitesi'nde istifa