İlker Başbuğ'un avukatından açıklama

04 Ocak 2021 Pazartesi, 19:37

Başbuğ, kitabının konularından biri olan 27 Mayıs'la ilgili gazetemize yaptığı açıklamada “Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi, açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu” dedi.

AKP ve hükümet temsilcileri Başbuğ’un bu sözlerinde “darbe iması” olduğunu iddia ettiler. Bu iddiaların ardından İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer açıklama yaptı.



Sezer, açıklamasında şunları kaydetti:



“Müvekkilimiz Sayın Başbuğ, 15Temmuz darbe girişimi de dahil darbelere her zaman karşı çıkmış, her platformda bu görüşünü açıklamış birisidir.

27 Mayıs'ı Cumhuriyet’in getirdiği siyasal sisteme vurulan ilk darbe ve daha sonra yaşanılan askeri müdahaleler üzerinde önemli tesirler yarattığının altını çizen bir söyleşiden bugün farklı sonuçlar çıkartılmaya çalışılması yakın geçmişteki asılsız suçlamaları akla getirmektedir.”