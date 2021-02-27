İllere göre renk kodları: Hangi iller normalleşecek, hangi iller bekleyecek?
Pazartesi günü yapılacak olan Kabine toplantısı sonrası açıklanacak kararlar merakla beklenirken, kademeli normalleşecek illerin listesi belli oldu. Sağlık Bakanlığı verilerine göre hazırlanan kırmızı, turuncu, sarı ve mavi gruplarda bulunan illerde kademeli normalleşme yapılacak. Peki hangi iller normalleşecek, hangi iller bekleyecek?
Pazartesi gününden itibaren kademeli normalleşmeye geçecek olan Türkiye’de iller kırmızı, turuncu, sarı ve mavi liste olmak üzere dört gruba ayrıldı. Buna göre kırmızı ve turuncuda yer alan illerde kısıtlamaya devam edilecek. Sarı listedeki illere kısmi kısıtlama olurken, mavi listedeki illerde ise normalleşme adımları atılacak.
Sağlık Bakanlığı'nın 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının il bazında paylaşımının yapıldığı Türkiye haritası.
İşte Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelere gönderilen 'Nüfusa Göre Vaka Sayıları' (15-21 Şubat tarihli) listesine göre dört gruba ayrılan iller...
MAVİ: DÜŞÜK KORONAVİRÜS RİSKİ
Mavi listeye girmeyi başaran iller kontrollü normalleşecek.
Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller:
Hakkari, Muş, Şırnak, Batman ve Iğdır.
SARI: ORTA KORONAVİRÜS RİSKİ
Sarı listede bulunan illerde kısmi kısıtlama uygulanacak.
Yüz binde 11-35 arası vaka görülen iller:
Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kahramanmaraş, Mardin, Tunceli, Uşak, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Bartın ve Karabük.
TURUNCU: YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ
Sarı listede bulunan illerde kısıtlamaların devam etmesi bekleniyor.
Yüz binde 36-100 arası vaka görülen iller:
Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Yozgat, Zonguldak, Kırıkkale, Ardahan, Yalova, Kilis ve Düzce.
KIRMIZI: ÇOK YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ
Kırmızı listede yer alan illerde ek tedbirler alınması planlanıyor
Yüz binde 100'ün üstünde vaka görülen iller:
Adıyaman, Giresun, Konya, Ordu, Sakarya, Samsun, Rize, Tokat, Trabzon, Aksaray, Karaman ve Osmaniye.
En Çok Okunan Haberler
- Emekli hemşire: 'Bebekleri değiştirdim'
- TRT spikerinden Erdoğan'ın rahatsızlığı için açıklama
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Artık tek yıldız değil
- Hangi iller normalleşecek, hangi iller bekleyecek?
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında yeni gelişme
- Fatih Altaylı'dan Kanal İstanbul yorumu
- Halkbank soruşturmasının sonlandırılmasını istedi
- Cemal Kaşıkçı'yı Prens Selman'ın öldürttüğü ortaya çıktı
Video Haberler
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
- Erdoğan balık aldı... 'Aynı balıktan tekrar istiyorum'
- AKP teşkilatında at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
- Otomobiliyle su kanalına uçtu
- Yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler
- 4 kadına cinsel tacizde bulundu!
- Kılıçdaroğlu'ndan peçete göndermesi
- İstanbul'da skandal görüntülere ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Emekli hemşire: 'Bebekleri değiştirdim'
- TRT spikerinden Erdoğan'ın rahatsızlığı için açıklama
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Artık tek yıldız değil
- Hangi iller normalleşecek, hangi iller bekleyecek?
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında yeni gelişme
- Fatih Altaylı'dan Kanal İstanbul yorumu
- Halkbank soruşturmasının sonlandırılmasını istedi
- Cemal Kaşıkçı'yı Prens Selman'ın öldürttüğü ortaya çıktı