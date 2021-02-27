İllere göre renk kodları: Hangi iller normalleşecek, hangi iller bekleyecek?

27 Şubat 2021 Cumartesi, 15:22

Pazartesi gününden itibaren kademeli normalleşmeye geçecek olan Türkiye’de iller kırmızı, turuncu, sarı ve mavi liste olmak üzere dört gruba ayrıldı. Buna göre kırmızı ve turuncuda yer alan illerde kısıtlamaya devam edilecek. Sarı listedeki illere kısmi kısıtlama olurken, mavi listedeki illerde ise normalleşme adımları atılacak.

Sağlık Bakanlığı'nın 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının il bazında paylaşımının yapıldığı Türkiye haritası.





İşte Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelere gönderilen 'Nüfusa Göre Vaka Sayıları' (15-21 Şubat tarihli) listesine göre dört gruba ayrılan iller...

MAVİ: DÜŞÜK KORONAVİRÜS RİSKİ

Mavi listeye girmeyi başaran iller kontrollü normalleşecek.

Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller:

Hakkari, Muş, Şırnak, Batman ve Iğdır.

SARI: ORTA KORONAVİRÜS RİSKİ

Sarı listede bulunan illerde kısmi kısıtlama uygulanacak.

Yüz binde 11-35 arası vaka görülen iller:

Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kahramanmaraş, Mardin, Tunceli, Uşak, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Bartın ve Karabük.

TURUNCU: YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ

Sarı listede bulunan illerde kısıtlamaların devam etmesi bekleniyor.

Yüz binde 36-100 arası vaka görülen iller:

Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Yozgat, Zonguldak, Kırıkkale, Ardahan, Yalova, Kilis ve Düzce.

KIRMIZI: ÇOK YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ

Kırmızı listede yer alan illerde ek tedbirler alınması planlanıyor

Yüz binde 100'ün üstünde vaka görülen iller:

Adıyaman, Giresun, Konya, Ordu, Sakarya, Samsun, Rize, Tokat, Trabzon, Aksaray, Karaman ve Osmaniye.