‘İlliyet bağı’ sağlıkçılar için illet oldu

03 Ocak 2021 Pazar, 10:41

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Güray Kılıç ve İzmir Tabip Odası Üyesi Ergün Demir, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yüksek Sağlık Kurulu’nun ambulans şoförü Hasan Aslan’ın ölümünün meslek hastalığından olduğuna karar vermesini değerlendirdi.

Kılıç, koronavirüsün illiyet bağı aranmaksızın doğrudan meslek hastalığı sayılması için kamuoyunda kampanya yürütüldüğünü hatırlatarak, koronavirüsün meslek hastalığı sayılması için yapılan bürokratik işlemlerin ‘meşakkatli bir süreç olduğuna’ dikkat çekti. Yüksek Sağlık Kurulu’nun aldığı karar ile ambulans şoförü Aslan hakkındaki sorunun ortadan kalktığını bildiren Kılıç, pandemide virüsten hayatını kaybeden 300’ü aşkın sağlık emekçisi için sürecin devam ettiğini bildirerek, “120’ye yakın hekim öldü, 30 bine yakın sağlık çalışanı da bu hastalıkla karşı karşıya kaldı. 30 bine yakın sağlık çalışanın başvuruda bulunmasını beklemek doğru bir yaklaşım değil. Öncelikle SGK koronavirüsü meslek hastalıkları listesine koymalı ve doğrudan doğruya yapılan başvurularda illiyet bağı aramaksızın meslek hastalığı olarak kabul etmeli” diye konuştu.

'TBMM YASA ÇIKARMALI'

Kılıç, koronavirüsün meslek hastalığı sayılması için sağlık emekçilerinden illiyet bağı arandığını vurgulayarak, şöyle dedi:

“Siz mesleğinizi uygularken kaptığınızı beklemeniz gerekiyor. Oysa böyle bir kanıtı beklemeye gerek yok. Çünkü sağlık çalışanlarının toplumun 10 katı fazla virüsü kapma riski var. Bir an önce TBMM bu konuya değinip, yasa çıkarmalı ya da Cumhurbaşkanı Kararı ile en azından pandemi döneminde koronavirüsün sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak illiyet bağı aranmaksızın kabul edilmeli.”

'MESLEK HASTALIĞI LİSTESİNE EKLENMELİ'

İzmir Tabip Odası Üyesi Demir ise Aslan hakkında verilen kararda topun SGK’da olduğunu söyleyerek, “SGK'nın topu taca atmadan acilen yapması gereken, koronavirüsün meslek hastalıkları listesine eklenmesini sağlamak. Yetim kalan çocuklar ve ailelerin mağdur edilmemesi için tek tek itirazlar yerine, illiyet bağı tartışmalarına girmeden meslek hastalığı kabul etmeli” dedi.

Demir yapılması gerekenleri şöyle açıkladı:

“Koronavirüs hastalığının Meslek Hastalıkları Listesinin D4 Meslek Gereği Enfeksiyon Hastalıklarına özellikle maruz kişilerdeki enfeksiyon hastalıkları bölümüne eklenmelidir. Koronavirüs nedeniyle hastalanan ve/veya vefat eden, fiilen sağlık hizmeti sunumuna katılan tüm sağlık çalışanlarının ölümünün ve hastalığının başkaca bir araştırmaya veya illiyet bağı tartışmasına gerek kalmaksızın doğrudan meslek hastalığı olarak kabul edilmesi ve bu kabule göre de yasada belirtilen meslek hastalığı haklarından yararlanmasını, yakınlarına tazminat ödenmesini ve gelir bağlanmasını sağlayacak bir yasal düzenleme yapılmalı veya Cumhurbaşkanlığı Kararı hızlıca yayımlanmalıdır.”