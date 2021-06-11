ILO ve UNICEF’in yeni raporuna göre çocuk işçiliği 20 yıldan sonra ilk kez arttı
Tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgınının çocukları da ciddi şekilde vurduğu ortaya çıktı. Çocuk işçi sayısı son dört yılda 8.4 milyon artarak 160 milyona yükseldi.
12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü öncesinde yayımlanan “Çocuk İşçiliği: 2020 Küresel Tahminler, Eğilimler ve Önümüzdeki Yol” başlıklı raporda, çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik kaydedilen ilerlemenin 20 yıldır ilk kez durduğu açıklandı. 2000 ile 2016 yılları arasında çocuk işçilerin sayısında yaşanan 94 milyonluk azalma ile sağlanan düşüş eğiliminin tersine döndüğü belirtilen raporda Covid-19 salgınının etkisiyle çocuk işçi sayısının 8.4 milyon artarak dünya genelinde 160 milyona çıktığı belirtildi.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve UNICEF’in dünyadaki 5 ile 17 yaş arasındaki çocuk nüfusunun yüzde 70’ini kapsayan 106 araştırmadan elde edilen verilerine dayanan raporda, şu anda dünyadaki çocuk işçi sayısının yarısından fazlasını oluşturan 5 ila 11 yaşlarındaki çocuk işçilerde önemli artış olduğuna dikkat çekiliyor. Çocukların sağlığına, güvenliğine veya ahlakına zarar verebilecek işler olarak tanımlanan tehlikeli işlerde çalışan 5 ila 17 yaşlarındaki çocukların sayısı ise 2016 yılından bu yana 6.5 milyon artarak 79 milyona yükseldi.
TEPKİ VERİRSEK DEĞİŞİR
“Yeni tahminler bizim için bir uyarı niteliğinde. Bu duruma seyirci kalamayız” diyen ILO Genel Direktörü Guy Ryder, “Kapsayıcı sosyal koruma sayesinde aileler, ekonomik zorluklarla karşı karşıya olsalar bile çocuklarının okulda kalmasını sağlayabilir. Birçok şeyin vereceğimiz tepkilere bağlı olduğu kritik bir noktadayız. Zaman yoksulluk ve çocuk işçiliği döngüsünü kırmanın zamanıdır” diye ekledi.
Rapor, küresel salgının sonucunda 2022 yılının sonuna kadar dünya genelinde dokuz milyon çocuğun daha çocuk işçiliğine sürükleneceği yönünde uyarıda bulunuyor. Bir simülasyon modeline göre eğer çocuklar kritik öneme sahip olan sosyal koruma kapsamına erişemezse bu sayı 46 milyona kadar yükselebilir.
SOSYAL PROGRAM ŞART
Covid-19 nedeniyle yaşanan ekonomik sarsıntılar ve okulların kapanması da halihazırda çocuk işçi olarak çalışan çocukların daha uzun saatler boyunca veya daha da kötüleşen koşullar altında çalışacak olmasına, çok daha fazla çocuğun ise kırılgan ailelerin yaşadığı iş ve gelir kayıpları nedeniyle en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğine zorlanacağına işaret ediyor. UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore da şunları söyledi:
“Çocuk işçiliğiyle mücadelemizde zemin kaybediyoruz. Küresel salgın nedeniyle uygulanan genel tecritler, okulların kapanması, ekonomik aksamalar ve milli bütçelerde görülen daralmaların ikinci yılına girdiğimiz bugünlerde, aileler yürek burkan seçimler yapmak zorunda kalıyor. Hükümetleri ve uluslararası kalkınma bankalarını, çocukları işgücünden çekerek okula geri döndürecek programlara ve ailelerin, en başta bu tür kararlar almamasını sağlayabilecek sosyal koruma programlarına yapılacak yatırımlara öncelik vermeye çağırıyoruz”.
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