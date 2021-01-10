İmamdan skandal paylaşım: ‘Aşıyı önce CHP’lilere yapalım, işe yaramazsa vatan kurtulur’
Tokat Erbaa ilçesi Alacabal Mahallesi Güney Cami imamı Ayhan Keskin, kendisine ait sosyal medya sayfasında CHP’liler hakkında yaptığı paylaşımla bir skandala imza attı. Keskin sayfasında “Aşıyı önce CHP’lilere yapalım işe yararsa millet kurtulur, işe yaramazsa vatan kurtulur” ifadelerini kullandı.
Paylaşımı gören CHP Erbaa İlçe Başkanı Hayri Kocaoğlu imam hakkında Erbaa Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bir din görevlisinin milyonlarca kişinin oy verdiği ana muhalefet partisi hakkında yaptığı paylaşımın kabul edilebilir olmadığını ve imamın bir partinin imamı gibi davrandığını ifade eden Kocaoğlu, “Bu bir nefret söylemidir, ayrımcılıktır, buzdağının görünen kısmıdır. Din üzerinden siyaset yapan AKP’nin gerçek yüzüdür. Bir din görevlisi, bir imamın işi siyaset yapmak, ayrımcılık yapmak mıdır? Herkes haddini, hududunu bilecek, kanunlara, insan haklarına saygılı olacak” dedi.
‘CESARET ALIYORLAR’
Kocaoğlu şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin yüzde altmışını CHP’li belediyeler yönetiyor. CHP’lilerin ölmesini, yok olmasını isteyen bir zihniyet, inanç olabilir mi? Bu skandal paylaşım ile ilgili suç duyurusunda bulunduk ve takibini yapacağız. Biz bunların nereden cesaret aldıklarını, kime güvendiklerini çok iyi biliyoruz.”
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