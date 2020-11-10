İmamın odasına girdi, sadaka kutusundaki bozuklukları çaldı
Burdur'da, kimliği belirsiz şüpheli, cami imamının odasında bulunan yaklaşık 1000 lira yardım parası ile sadaka kutusundaki bozuk paraları alarak kayıplara karıştı.
Olay, Şirinevler Mahallesi'nde bulunan Şirinevler Camisi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi.
Camiye gelen kimliği belirsiz 1 kişi önce içeride kimse olup olmadığını kontrol etti. Daha sonra ise cami imamına ait olan odaya yönelen şüpheli, kapının kilitli olduğunu fark etti. Odanın yanında bulunan raflardaki kitapların arasında odanın anahtarını arayan şüpheli, bulamayınca dolabın içindeki takım sandığını gördü. Takım sandığının içinden aldığı tornavida ile yeniden kapıyı açmayı deneyen şüpheli başarılı olamadı. Daha sonra kitapların arasında odanın anahtarını fark eden şüpheli, imam odasının kapısını açarak odaya girdi. Ara ara kapıdan kafasını çıkararak gelen var mı diye kontrol eden şüpheli, imam odasında bulunan yaklaşık 1000 lira ile sadaka kutusundaki bozuk paraları da alarak hızla camiden ayrılıp, kayıplara karıştı.
Öğle namazı için camiye gelen imam, yardım parasını yerinde bulamayınca kameraları kontrol ettiğinde hırsızlık olayını fark etti. İmamın haber vermesi üzerine gelen polis parmak izi ve kamera kayıtlarını alarak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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