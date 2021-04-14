İmamlar da Covid-19 aşı önceliği istedi

14 Nisan 2021 Çarşamba, 11:25

Koronavirüs aşılarında öncelik sağlanması için farklı meslek kollarından talepler gelmeye devam ediyor. Öğretmenlerin aşılaması henüz bitmemişken, gazeteciler de aşılanmaya başladı. En son imamlar aşı olmak istediklerini duyurdu. Türk Diyanet Vakıf- Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, 140 bine yakın Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanı olduğunu söyleyerek, “Bu virüsün ortadan kalkmasının temel sebebi aşıdır. Şu anda belli kesimlerde aşılama yapılmakta. Sağlıkçılar, öğretmenler, 65 yaş ve üstü gibi. Din görevlilerinin neden aşılanması lazım. Din görevlileri toplumla iç içe. Her kesimin geldiği camilerde, kapalı mekanda cemaatle temas halindeler” diye konuştu.

Ünal, aşılama için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya din görevlilerinin de öncelikli grupta yer alması için talepte bulunduklarını ve halen bekleyişte olduklarını söyledi.