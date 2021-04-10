İmamoğlu İBB sporcusunun başarısını bu fotoğrafla duyurdu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin spor kulübü sporcusu Nur Tatar'ın başarısını paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Kulüp Başkanı Fatih Keleş de olimpiyatı hedef gösterdi.
İBB Spor Kulübü sporcusu Nur Tatar, Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda 67 kiloda bronz madalya kazandı.
Tebriklerini ileten İmamoğlu, Tatar ile çekilen bir fotoğrafı paylaşarak, "İBB Spor Kulübü sporcularımız uluslararası müsabakalarda art arda başarılara imza atıyorlar. Bulgaristan’da düzenlenen Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda 67 kiloda sporcumuz Nur Tatar da bronz madalya kazandı" mesajını verdi.
İBBSK Kulüp Başkanı ve aynı zamanda İBB Meclis üyesi Fatih Keleş de sporcusunu başarısından dolayı kutlarken, "Nur'un 2012 Londra ve 2016 Rio'dan sonra Tokyo Olimpiyatları'nda da kürsüye çıkarak tarih yazacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.
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