İmamoğlu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her kademeden öğrencilerin yanında

07 Ekim 2020 Çarşamba, 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelinde eğitime verdiği desteği yaygınlaştırıyor. Öğrencilere, “İstanbul’da eğitim hayatınızı ve yaşamınızı kolaylaştırma adına hem maddi hem manevi, her alanda yanınızda olacağız” diye söz veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla yardımların kapsamına ilk, orta ve lisede okuyanlar da alındı. İlk, orta ve lise öğrencilerine yönelik eğitim ve kırtasiye desteğinin yaşama geçirilmesi için hazırlıklar tamamlanmış durumda. Yeni yardımlarla birlikte İstanbul’da 170 bini aşkın öğrenci İBB tarafından desteklenecek.

EĞİTİMİN HER ALANINDA

Eğitim desteklerinin tek bir alanla sınırlı kalmayacağını duyuran İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’da eğitime tam DESTEK.

100 bin ilk ve ortaöğrenim öğrencisine 300 TL destek.

40 bin öğrenciye kırtasiye desteği.

30 bin üniversite öğrencisine 3 bin 200 TL’lik destek.

Tüm eğitim kurumlarının dezenfekte edilmesi.

@gonulluist ile bilgisayar ve tablet desteği.”

SEN OKU DİYE

“Sen Oku Diye” eğitim yardımı başvuruları 15 Ekim’de başlayacak. İlk, orta ve lisede okuyan öğrenciler başvuru yapabilecek. Tek seferlik 300 TL olarak verilecek eğitim yardımı şehit, yetim ve/veya öksüz çocuklar, ilköğretim ve lisede okuyan engelliler, MEB tarafından ruhsatlanmış özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerine kayıtlı engelli öğrencilere yapılacak. Başvurular bu yıl pandemi nedeni ile internet üzerinden alınacak. Evraklar da aynı şekilde internet üzerinden yüklenerek teslim edilecek.

DEZENFEKTE DESTEĞİ

İBB, maddi yardımın yanı sıra okula giden öğrencileri pandemiye karşı korumak amacıyla kent genelinde talepte bulunan tüm eğitim kurumlarını virüse karşı arındırma işlemini de üstlendi. İnsan sağlığına zarar vermeyen özel solüsyonlarla yapılan dezenfekte işlemi sayesinde okula devam zorunluluğu bulunan öğrenciler, güven içinde eğitimlerini sürdürebilecek. Öğretmenler ve okullardaki hizmetli personel de koronavirüse karşı daha sağlıklı bir ortamda çalışacak.

EKSİKLİKLER GİDERİLİYOR

Eğitim desteklerinin yaygınlaştırılmasında İBB Gönüllüleri de aktif rol aldı. Başlatılan “eğitimi yarım kalmasın” projesi ile İstanbul’daki iyiliksever yurttaşlar seferber edildi. Toplumdaki birlik ve beraberlik duygusu harekete geçirildi. Uzaktan eğitime erişimi olmayan dar gelirli öğrenciler için bilgisayar, monitör, televizyon ve tablet dağıtımı başlatıldı. Öncelikle gereksimin sahibi öğrenciler belirlendi. Bu kapsamda toplam 1688 öğrenci saptandı. Daha sonra evde atıl durumda bulunan ve uzaktan eğitimde kullanılabilecek aygıtlar, bunları bağışlamak isteyen iyiliksever yurttaşların evinden alındı; öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi. İBB ile birlikte yürütülen kampanyada kısa zamanda 200 civarında aygıt öğrencilere ulaştırıldı. Dar gelirli öğrencilerin gereksinimlerini karşılamak için yürütülen çalışma, tüm hızlıyla sürüyor.

ÖĞRENCİLER CEPTEN BAŞVURUYOR

“Genç Üniversiteli” programına başvurular sırasında ortaya çıkan veriler, gençlerin teknoloji kullanımındaki başarısını bir kez daha teyit etti. Başvuruların yüzde 77’si mobil cihazlardan yapıldı. Süreç ile ilgili İBB Beyaz Masa, tek bir şikâyet almadı, konu hakkında bilgi isteminde bulunulmadı. Öğrencilerin, internet üzerinden başvurularını sorunsuzca gerçekleştirdiği saptandı.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ NELER?

İBB’nin şeffaflık ilkesine bağlı olarak yapılacak yardımlarda süreç “Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri”ne göre işliyor. Bu ölçütlere göre; ebeveyn vefat/boşanma durumu, öğrencinin engellilik durumu, ailedeki engelli durumu, ailedeki kişi sayısı, ailedeki öğrenci sayısı ve ailenin geliri temel alınıyor. Kadın ve erkek öğrenciler için eşitlik dengesi gözetilirken eğitim yardımından kendisi ya da ailesi İstanbul’da ikamet eden öğrenciler faydalanıyor. Yardım, üniversite eğitimine devlet okulunda devam eden ya da özel okulda yüzde 100 burslu okuyan öğrencilere yapılıyor.

GEREKLİ BELGELER

İBB eğitim yardımı için gerekli olan belgeler şu şekilde:

* Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript.

* Nüfus cüzdanı fotokopisi.

*Sabıka kaydı/Disiplin cezası almadığına dair belge.

* Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi maaş bordrosu vb.)

* Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler (Sadece aktif olan kardeşler dikkate alınacaktır. Kayıt donduran ya da Açıköğretim Fakültesi’nde okuyan kardeşler öğrenci sayılmıyor.)

* Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi.

* Öğrencinin kendisi ve ailesi için ikametgâh belgesi.

* Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge. Başvuru sürecindeki tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülüyor.

GENÇ ÜNİVERSİTELİ İÇİN 110 BİN BAŞVURU

Diğer yandan “Genç Üniversiteli” projesi kapsamında verilen eğitim desteğine de yoğun bir başvuru oldu.

Kayıtların başlamasının sonra 2 Ekim 2020 tarihi itibariyle başvuruların sayısı 110 bin 150 oldu. Başvuruların 52 bin 288’i erkek, 57 bin 862’si kadın öğrenciler tarafından yapıldı.

Süreç sorunsuz ilerledi. İBB Beyaz Masa’ya herhangi bir yakınma iletilmedi. Öğrencilerin yüzde 59’u desktop ile yüzde 41 ‘i mobil cihazlar kullanarak başvuru yaptı.

İBB’nin eğitim yardımına başvurular, pandemi süreci nedeniyle internet üzerinden yapılıyor. Evraklar da çevrimiçi kanalla teslim ediliyor. Üniversiteliler, “gencuniversiteli.ibb.istanbul” adresindeki formu doldurup, istenen belgeleri aynı adres üzerinden sunuyorlar. Başvuru için son tarih 14 Ekim. Üniversite öğrencilerine yapılacak eğitim yardımının sonuçları kasım ayında açıklanacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?



İBB’nin eğitim yardımına başvurular, pandemi süreci nedeniyle internet üzerinden yapılıyor. Evraklar da çevrimiçi kanalla teslim ediliyor. Üniversiteliler, “gencuniversiteli.ibb.istanbul” adresindeki formu doldurup, istenen belgeleri aynı adres üzerinden sunuyorlar. Başvuru şartları ise; T.C. vatandaşı olmak, öğrencinin kendisinin veya ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi; anne-baba vefat durumunda yine yakınının İstanbul’da ikamet etmesi, ön lisans veya lisans öğrencisi olmak, normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak, devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu öğrenci olmak, ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması, gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.