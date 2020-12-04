İmamoğlu müjdeyi açıkladı: Artık metro inşaatları daha hızlı bitecek, trafik rahatlayacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul’un metro hatlarının finansmanı için uluslararası sermaye piyasalarına 580 Milyon Dolarlık Eurobond ihraç etmeyi başardık" açıklaması yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un ulaşım altyapısı çok önemli haberi duyurdu.
İmamoğlu, “Çabalarımız başarıyla sonuçlandı. İstanbul’un metro hatlarının finansmanı için uluslararası sermaye piyasalarına 580 Milyon Dolarlık Eurobond ihraç etmeyi başardık. Artık metro inşaatları daha hızlı bitecek, trafik rahatlayacak” açıklamasını yaptı.
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