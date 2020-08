İmamoğlu: Şehirlerimizin gelişimine katkı sunmaya hazırız

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 17:51

“İran, bizim için çok değerli, yüzyıllarca bir arada tarih ürettiğimiz önemli bir komşumuz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Kader birliği, inanç birliği, bölgedeki birçok süreçte, sorunları da iyilikleri de beraber yaşadığımız iki topluluk. Böylesi iki milletin çok önemli sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. Ortadoğu’da bizi üzen birçok olayın ortadan kalkması için Türkiye-İran iş birliği, benim şahsi nazarımda her zaman çok kıymetli olmuştur. Bu konuda inşallah Ortadoğu’daki bütün zorlukları aşacak güzel iş birliklerine iki ülke sıkı bir liderlik yapar. Binlerce yıllık kadim tarihlere sahip her iki ülkeye de açıkçası böyle bir iş birliği yakışacaktır diye düşünüyorum. Böyle güzel bir ilişkinin olgunlaşmasında da İstanbul’un her zaman için ayrı bir yeri vardır. Biz de bu sorumluluğu taşıyacak bir yönetimiz. Şehirlerimizin iş birliğinde de biz, her zaman etkin olmaya ve bu konuda beraber düşünmeye, beraber şehirlerimizin gelişimine katkı sunmaya hazırız. Pandemi süresince birçok şehirle irtibatımız oldu. Bunlardan birisi de Tahran’dı. Bu ilişkileri de sürdüreceğiz ve inşallah şu hastalık zamanını bir an önce atlatıp, sonrası ilişkimize daha etkin bir dönemi hem iş birliği hem iş dünyası, kültür-sanat ve tarih hususunda çok güzel adımları birlikte atacağız.”

Başkonsolus Far ise “Bize, zat-ı alinizle görüşmemizin içeriğinin ne olacağını sordular. Açıkçası özel bir içeriği yok ama sizi sevdiğim için tekrar sizi görmek istedim. Sizin pandemi de ki faaliyetlerinizi biliyoruz. Tahran Belediye Başkanı Pirouz Hanachi ile irtibatınız çok verimli geçti. Sizin faaliyetlerinizi de biz Tahran’a rapor ettik. Sayın Hanachi de sabırsızlıkla sizi Tahran’da ağırlamak isterler” dedi.