İmamoğlu, tamamlanan projeyi duyurdu: "İsteyince oluyor"
İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde tamamlanan Bülbüldere Yağmursuyu Tüneli'nin faaliyete geçtiğini ifade ederek, "İsteyince oluyor" mesajını paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'daki Bülbüldere Yağmursuyu Tüneli'nin tamamlandığı bilgisini paylaştı. "Artık her yağmurda Üsküdar Meydanı'nı sel basmayacak" açıklamasında bulunan İmamoğlu, "İsteyince oluyor... Sadece 5 ayda delme işlemini tamamladığımız 906 metrelik Bülbüldere Yağmursuyu Tüneli ile hem meydan hem de çevre mahalleler taşkın riskinden kurtuluyor" dedi.
İsteyince oluyor...— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 12, 2020
Artık her yağmurda Üsküdar Meydanı'nı sel basmayacak.
Sadece 5 ayda delme işlemini tamamladığımız 906 metrelik Bülbüldere Yağmursuyu Tüneli ile hem meydan hem de çevre mahalleler taşkın riskinden kurtuluyor. pic.twitter.com/Ou7ZaxKUS9
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