İmamoğlu, tamamlanan projeyi duyurdu: "İsteyince oluyor"

12 Kasım 2020 Perşembe, 22:20

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'daki Bülbüldere Yağmursuyu Tüneli'nin tamamlandığı bilgisini paylaştı. "Artık her yağmurda Üsküdar Meydanı'nı sel basmayacak" açıklamasında bulunan İmamoğlu, "İsteyince oluyor... Sadece 5 ayda delme işlemini tamamladığımız 906 metrelik Bülbüldere Yağmursuyu Tüneli ile hem meydan hem de çevre mahalleler taşkın riskinden kurtuluyor" dedi.



