İmamoğlu, tamamlanan projeyi duyurdu: "İsteyince oluyor"

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde tamamlanan Bülbüldere Yağmursuyu Tüneli'nin faaliyete geçtiğini ifade ederek, "İsteyince oluyor" mesajını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2020 Perşembe, 22:20
İmamoğlu, tamamlanan projeyi duyurdu:
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'daki Bülbüldere Yağmursuyu Tüneli'nin tamamlandığı bilgisini paylaştı. "Artık her yağmurda Üsküdar Meydanı'nı sel basmayacak" açıklamasında bulunan İmamoğlu, "İsteyince oluyor... Sadece 5 ayda delme işlemini tamamladığımız 906 metrelik Bülbüldere Yağmursuyu Tüneli ile hem meydan hem de çevre mahalleler taşkın riskinden kurtuluyor" dedi.



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