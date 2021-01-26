İmamoğlu, Uygur Türkleri için aracı oldu

26 Ocak 2021 Salı, 18:02

Dünya Uygur Meclisi tarafından duyurulan haberde, "Çin İstanbul Başkonsolosluğu'nun önündeki 17 günlük protestolardan sonra konsolosluk yetkilileri İmamoğlu'nun yardımıyla kayıp yakınlarının belgelerini almayı kabul etti" ifadelerini kullanıldı.

İmamoğlu Twitter hesabından, söz konusu haberi alıntılayarak, "Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kimliğimle ve insani olarak elimden gelen gayreti göstereceğim. Görüşmede karşılıklı olarak bana duyulan güven için teşekkürler" açıklamasını yaptı.

Çin'den kaçıp Türkiye'ye gelen pek çok Uygur vatandaşı var. Türkiye'deki Uygurların gözü kulağı ise şu sıralar Çin'le imzalanan suçlu iadesi anlaşmasında.



