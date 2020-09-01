İmamoğlu'ndan 1 Eylül mesajı

01 Eylül 2020 Salı, 08:20

İstanbul Büyükşeir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Bütün ömrü cephelerde, savaş meydanlarında geçmiş Mustafa Kemal Atatürk gibi bir komutan "Yurtta Barış Dünyada Barış" diyorsa bu barış adına çok anlamlı ve de topluma verilen en güçlü mesajdır" dedi.

