İmamoğlu'ndan bakanlığın suçlamalarına yanıt

08 Haziran 2020 Pazartesi, 20:58

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sorunun “ortak akıl” ile çözülebileceğini belirten İmamoğlu, “Ben 83 milyon insandan birisi olarak hakkım olan her kurumla ilgili hakkımı sonuna kadar savunurum. Hiçbir koltuk bir kişiye, bir siyasi partiye ait değildir. Kamu kurumların koltukları 83 milyon insana aittir. Ben tane tane anlatırken hedeflediğim şu. Ortak akılla bir arada çalışma kültürü ile sürece çözüm bulmak. Benim işim sizin yaptığınız gibi bağcıyı dövmek değil hep birlikte üzüm yemek” dedi

İmamoğlu Riva Deresinin ıslahı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın yanlış bilgilendirildiğini söyledi. “Birilerinin unuttuğu Riva Deresinin, göreve geldiği beri gündeminde” olduğunu ifade eden İmamoğlu, şunları söyledi:

“Son zaman diliminde ortaya konan iddiaların ne yazık ki kötü bir dil ve ne yazık ki suçlayıcı ve de ne yazık ki bölücü bir üslupla ifade edilmesinin altını çizerek bu süreci size aktarmak istiyorum. Çok değerli Çevre ve Şehircilik Bakanımıza sesleniyorum, sizin bu süreci daha iyi anlamanız için tane tane anlatacağım. Size bu süreci anlatırken yanlış bilgi verenleri ya da aldatanları sorgulamanız için de tane tane anlatacağım.”

RİVA’NIN ISLAHI DSİ’YE AİT

İmamoğlu 2009 yılında yapılan anlaşma gereği Riva Deresinin ıslahı ve bakımının DSİ’ye ait olduğunu belirtti ve ayrıntılarıyla ilgili bilgi verdi. İmamoğlu 2009 yılında bakanlarla yapılan toplantıda Marmara Denizi’ne dökülen derelerin İSKİ’nin, Karadenize dökülen derelerin ıslah ve düzenleme çalışmalarının DSİ’ye bırakılması kararı alındığını anımsatarak o dönemden bu yana yaşanan süreç ve çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi verdi.

11 AY ÖNCE GÖREVE GELDİK 11 YIL ÖNCE DEĞİL

İmamoğlu, Bakanın söyledikleri ile gerçeklerin bağdaşmadığını belirterek, “Bakın biz 11 ay önce göreve geldik, 11 yıl önce göreve gelmedik. Bu süreçlerin bizim görev dönemimizde olmadığını da altını çizelim” dedi..

5 AYDIR BİZE GERİ DÖNÜŞ YAPILMADI

İBB olarak Riva ile ilgili harekete geçtiklerini ancak DSİ’den kendilerine dönüş yapılmadığını bildiren bölgede çevre kirliliğini artıran 13 fabrika ile ilgili gerekiyorsa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İSTANBUL’A FACİA GETİRECEK

“İstanbul’a facia getirecek o su yolların kanalların yapılmasına karşı duruşumuz her zaman vardır her zamanda olacaktır. Biz akılla ve bilimle hareket ediyoruz” diyen İmamoğlu şunları söyledi:

BÖLÜCÜLÜK YAPAMAZSINIZ

“Bu sürecin, sadece İBB değil sadece İBB’nin iştirakleri değil, bu tip konular ilgili ilçe belediyesi, ilgili kurumlar, kuruluşlar, bakanlıklar bir arada çözümlenir. Siz kalkıp İstanbul’la ilgili bir açıklama yaparken Büyükşehir Belediyesi’ni kenara iterek, sözüm ona bir seçimden hareketle ilçe belediye başkanlığını açıklayarak, iki tane bakanlığı açıklayarak bölücülük yapamazsınız. O Beykoz Belediyesi benim belediyem Büyükşehir Belediyesi benim belediyem koltuğunda oturup bakanlık yaptığınız bakanlık hangi bakanlık olursa olsun benim bakanlığım. Ber 83 milyon insandan birisi olarak hakkım olan her kurumla ilgili hakkımı sonuna kadar savunurum. Hiçbir koltuk ne bir kişiye, ne bir siyasi partiye ait değildir. Kamu kurumların koltukları 83 milyon insana aittir. Ben 16 milyon insanın hakkını ararken bu süreci de gerçekten size anlayabileceğiniz şekliyle tane tane anlatırken hedeflediğim şu. Ortak akılla bir arada çalışma kültürü ile sürece çözüm bulmak. Benim işim sizin yaptığınız gibi bağcıyı dövmek değil hep birlikte üzüm yemek.”