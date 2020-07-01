İmamoğlu'ndan ceza ve yasaklama açıklamalarına tepki: Ülkenin nefesini kesmektir
Ekrem İmamoğlu, televizyon ile sosyal medyada bugün gerçekleştirilen cezalara ve yasaklama açıklamalarına tepki göstererek, "Türkiye'nin güvene ihtiyacı varken, baskı ortamı ülkenin nefesini kesmektedir" dedi.
RTÜK'ün Halk TV ve TELE 1'e program durdurma kararı yerine 5 gün yayın durdurma cezası vermesine bir tepki de İmamoğlu'ndan geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem iamamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'sosyal medyayı kapatma'ya ilişkin açıklamalarına da tepki gösterdi.
Yasaklamalara, "Baskı ortamı ülkenin nefesini kesmektedir" sözleriyel tepki gösteren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Halk TV ve TELE 1 ekranlarının karartılması, sosyal medya mecralarının kapatılmak istenmesi asla kabul edilemez. Türkiye’nin güvene ihtiyacı varken, baskı ortamı ülkenin nefesini kesmektedir. Demokrasi ve fikir özgürlüğüne sahip olmayan bir ülke hiç bir alanda zenginleşemez."
Video Haberler
- 64 milyon dolarlık saray alev alev böyle yandı!
- Özel'den çok sert tepki: Bir rezalete imza atıyorlar!
- İsrail devlet televizyonunda çarpıcı Türkiye iddiası
- Bursa'da peş peşe yangınlar!
- Lokantada silahlı saldırı! O anlar kamerada
- Dünyada çok nadir bulunuyor! Kayseri'de görüntülendi
- Maltepe'de korkunç olay! Kurşun yağmuruna tutuldu
- Çatıya kondu! Görenler hayretler içinde kaldı
- Diyarbakır'da dev çekirge görenleri hayrete düşürdü
- Sivas'ta sel suları otomobili böyle sürükledi